Ødegaard demper presset: – Vil ikke si kampen er helt avgjørende

Landslagskaptein Martin Ødegaard ser frem til fredagens kamp, men at det er en skjebnekamp, det er han ikke helt enig i.

Litt over 24 timer gjenstår før Norges viktige kamp mot Tyrkia.

Men at det er en skjebnekamp mener ikke landslagskaptein Martin Ødegaard.

– Jeg vil ikke si den er avgjørende ettersom det gjenstår noen kamper, men det er klart det er en viktig kamp for å sikre grepet om de to øverste plassene. Men at kampen er helt avgjørende vil jeg ikke si.

Kampen spilles på Fenerbahce Sükrü Saracoglu Stadion, som har plass til 50.000 tilskuere.

Grunnet koronatiltak vil det kun være 25.000 tilskuere til stede under fredagens kamp.

– De beste psykologtimene er de spillerne har seg i mellom. Den tilliten de har til hverandre er ganske sterk nå, det kan jeg se. De er veldig trygge på hva de skal gjøre på og utenfor banen, sier Ståle Solbakken under pressekonferansen.

Solbakken har allerede avslørt at Ørjan Håskjold Nyland skal stå i mål for Norge i André Hansen og Rune Almenning Jarsteins fravær. Han mener presset ligger på hjemmelaget.

– Det blir veldig spennende. Tyrkia har vel det største presset, også har vi veldig lyst til å vinne, sier keeperen.

Stefan Kuntz (58) tok over Tyrkia nylig og får kun dager med spillerne før det braker løs mot Norge fredag. Likevel føler landslagssjef Ståle Solbakken seg trygg på hva som kommer.

– Vi har forberedt oss godt. Vi vet at han har lang erfaring fra Tysklands U21-lag, og han spilte samme type fotball med Tysklands OL-landslag, så vi føler vi har god kontroll på det. At vi har en god anelse og gjetter ganske riktig på hva som kommer, det tror jeg. Vi har forberedt oss godt, så det skal ikke stå på det iallfall, sier Solbakken.