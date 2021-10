Lundby står over OL

Maren Lundby (27) blir ikke å se i OL i Beijing. Det melder NRK.

Overfor kanalen forklarer hopperen at hun sliter med forutsetningene for vekten, og at hun ikke er villig til å slanke seg på en uforsvarlig måte for å bli klar til lekene.

– Det er veldig tungt. Jeg tror det er et bra valg, og jeg gjør det for å ta vare på meg selv, for ikke å ta noen snarveier. Jeg vet at jeg alltid har vært veldig flink til å gjøre ting ordentlig, og det har jeg tenkt til å fortsette med, sier en svært skuffet Lundby til kanalen.

I NRK-intervjuet er hun tydelig på at hun ikke ønsker å sende ut signaler om at vekt skal være et tema for yngre utøvere.

– Det er viktig å skille mellom det som er toppidrett, og det som er alt annet. Jeg tenker på signalet jeg sender. Likevel føler jeg ikke at jeg kan sitte inne med dette, sier hun.

Lundby er denne sesongen å se i «Skal vi danse» på TV 2. Hopperen sier at deltakelsen i programmet har vært et forsøk på finne svar inn mot OL-sesongen.

Herrenes landslagstrener, Alexander Stöckl, synes det er trist at Lundby ikke blir med å kjempe om OL-medaljer.

– Hun har gode minner fra forrige OL og er en fantastisk skihopper. Samtidig har jeg har full forståelse og respekt for valget Maren har tatt, og støtter henne fullt ut i det, sier Stöckl til TV 2.

Verken Maren Lundby eller landslagstrener Christian Meyer har besvart TV 2s henvendelser.

