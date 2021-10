Den svenske filmstjernen Peter Stormare (68) har bygget opp en imponerende TV- og film-CV i løpet av sine drøye 40 år i bransjen.

Stormare har spilt sentrale roller i storfilmer som «Armageddon», «Fargo», «The Minority Report» og «The Big Lebowski», samt hatt større og mindre roller i TV-serier som «Prison Break», «Entourage» og «Seinfeld».

Men utrolig nok har han aldri sett seg selv verken på filmlerretet eller TV-en, til tross for at han har spilt mot storheter som Tom Cruise, Liv Tyler, Nicolas Cage, Frances McDormand, Bruce Willis, Julianne Moore og Mel Gibson – for å nevne noen få.

– Jeg har ikke sett en dritt, sier Stormare i lørdagens Skavlan på TV 2.

– Jeg har aldri sett noen av filmene mine. Og jeg kjenner heller ingen andre som sitter og ser på seg selv. Eller, kanskje en veldig vakker mann eller vakker kvinne gjør det, som i noen måneder i livet kan se på seg selv og tenke «faen, så pen jeg var da», sier han og humrer i skjegget.

– Forferdelig å se seg selv

Stormare – som opprinnelig er fra Kumla i Sverige, men som nå bor i Los Angeles – mener at mennesker ikke er skapt til å dømme seg selv objektivt.

– Det er menneskets natur. Når man ser et bilde av seg selv, så ser man bare stygg ut. Man vil ikke høre seg selv, man vil ikke se på seg selv.

Stormare får ofte «bad guy»-roller, og de få gangene han har sett klipp av seg selv i filmer eller serier, reagerer han på flere ting.

– Jeg ser en stor nese og jeg ser en stor hake. Og så beveger jeg meg så rart. Nei, det er forferdelig å se seg selv, sier han og ler.

