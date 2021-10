Hyller Lundby for åpenheten

Onsdag ble det kjent at hoppstjernen Maren Lundby ikke deltar i OL i Beijing.

Landslagstrener Alexander Stõckl synes det er trist at en av landets aller beste hoppere ikke deltar i lekene.

– Hun har gode minner fra forrige OL og er en fantastisk skihopper. Samtidig har jeg har full forståelse og respekt for valget Maren har tatt, og støtter henne fullt ut i det, sier Stöckl til TV 2.

Kristin Jonvik Lundanes, fagansvarlig i Sunn Idrett, roser også hoppdronningen.

– Maren setter sin egen helse foran prestasjoner. Et godt signal til de unge om hva som er viktig. Maren beskriver det godt selv med at hun dropper OL for å ta vare på seg selv, sier Lundanes til TV 2.

Til NRK sier Lundby at det stilles ekstreme krav til ulike ting i skihopping, og vekt er én av dem. Hun sier ikke er villig til å innfri vektforutsetingene på en uforsvarlig måte for å bli mesterskapsklar.

Stöckl sier han synes det er veldig bra at Maren Lundby er tydelig og åpen om at hun setter helsen og fornuften først.

– Er det et kroppspress på skihoppere?

– Det er ikke et press. V har heldigvis et BMI-system som sikrer at utøverne ikke kan slanke seg mer enn det som er helsemessig forsvarlig. Dette følges tett opp av Olympiatoppen og det medisinske apparatet, svarer østerrikeren.

– Vi tar veldig på alvor at det finnes en nedre grense for BMI, som i samråd med fagfolk sørger for at utøverne er sunne og friske. Det har fungert bra og vi har god kontroll på utøvernes helse, sier Stöckl.

Han peker samtidig på at kroppsvekt ér en faktor i skihopping.

– Det er veldig individuelt hvilke fysiske forutsetninger man har. Innenfor hoppsporten er det heldigvis slik at ulike kroppstyper og -fasonger kan hoppe langt. Det er en idrett som gjennom regelverket har klart å sørge for at et bredt spekter av utøvere kan hevde seg, sier Stõckl, og viser til Halvor Egner Granerud og Anders Fannemel som eksempler på to ulike typer som gjør det godt.

Kommer til å savne den mest erfarne

Lagvenninne Silje Opseth, sier det er trist at Lundby ikke blir med laget til Beijing.

– Først og fremst har jeg likevel stor respekt for avgjørelsen og synes det er utrolig tøft av Maren å være så åpen om sine valg og utfordringer. Hun er beintøff, sier Opseth.

Hun sier hopplandslaget nå mister sin store stjerne under OL.

– Vi kommer til å savne den mest erfarne på laget. Vi håper likevel vi skal klare å prestere og stiller et sterkt lag også uten henne, sier Opseth.

HYLLER VENNINNEN: Silje Opseth. Foto: / BILDBYRÅN

Hun sier det kan være krevende for skihoppere å hele tiden forholde seg til kroppsvekt.

– Jeg tror det er veldig individuelt. Kroppsvekt er veldig personlig og kan være et ømtålig tema. Det er også veldig viktig å understreke at det bare bør være et tema blant voksne toppidrettsutøvere, sier hun.

Landslagshopperen sier de samarbeider tett med medisinsk personell og Olympiatoppen for å sikre at helsen er ivaretatt.

– Utøverne får veldig tett og god oppfølging. Jeg tror åpenhet er veldig viktig, og det har vi på landslaget, sier Opseth, som ser frem til OL i Beijing, hvor ambisjonene er høye:

– Jeg har gått høyt ut og sagt at målet er olympisk gull. Det står jeg ved, sier hun.