Kraftig jordskjelv ryster Tokyo-området i Japan

Et kraftig jordskjelv har rystet Tokyo-området. Så langt er det ikke kjent om det har forårsaket skader, men det skal ikke være fare for tsunami.

Bygninger svaiet, men så langt er det ikke meldt om skader eller større ødeleggelser. Trafikken med høyhastighetstogene i Tokyo ble midlertidig stanset.

Skjelvet inntraff klokka 22.41, lokal tid.

Japans meteorologiske institutt (JMA) har målt styrken på skjelvet til 6,1. Episenteret var 3 kilometer fra Tokyo-forstaden Chiba, ifølge instituttet. De setter dybden til 80 kilometer.

Det amerikanske jordskjelvsenteret USGS målte styrken til 5,9, og skriver at skjelvet inntraff på 62 kilometers dybde.

Lokale kilder skriver på Twitter at rystelsene vedvarte i en lang periode. Innbyggerne advares nå mot etterskjelv.

Japan ligger i et område der fire kontinentalplater møtes, og landet er svært jordskjelvutsatt. For ti år siden ble landet rammet av et skjelv med en styrke på 9.



Rundt 18.400 personer mistet livet i naturkatastrofen.