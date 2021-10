Moskeen vil ha bønnerop hver fredag – forslaget vekker sterke reaksjoner

Det har blitt full strid i Drammen etter at Fjell moské foreslo å starte med et ukentlig bønnerop. Nå slår moskeen tilbake mot hetsen.

Det finnes rundt 200 moskeer i Norge, men ingen av dem praktiserer i dag bønnerop.

Nå ønsker en moské i Drammen å bli den første i landet som kaller inn til fredagsbønn med et bønnerop fra minareten.

– Det er to minutter, så jeg ser ikke på det som et stort problem. Når isbilen kjører i gatene, ringer det hele tiden, og vi har ikke noe imot det, sier Nasir Gondal, styremedlem i Fjell moské

Men ønsket om å ha et ukentlig bønnerop har vekket sterke reaksjoner, både på sosiale medier og blant politikere.

– Dette er forkynnende, religiøse vers som ropes ut over et område. Det er sjenerende og vil skape splittelse, sier Jon Helgheim i Frp.

Det var Drammens Tidende som omtalte saken først.

Vil ikke forstyrre andre

Lørdag hadde de rundt 600 medlemmene i Drammen moské en generalsamling. Der la styret inn et forslag om å arbeide for å kunne innføre bønnerop hver fredag.

Generalforsamlingen var positiv til forslaget fra styret og det er nå satt ned en prosjektgruppe som skal vurdere om bønneropet skal bli virkelighet.

– Alle har rett til å praktisere sin tro og muslimer må også få lov til det, sier Gondal.

STOR BETYDNING: For mange av medlemmene betyr det mye å ha bønnerop fra minareten en gang i uka. Foto: Pål Martin Rossing / TV 2

Han synes det er rart at forslaget har skapt så stor debatt.

– Vi skal passe på at vi ikke forstyrrer noen andre. Dette er bare to minutter på fredag ettermiddag, sier Gondal.

Mottok massiv hets

Selv om det ikke er vanlig at norske moskeer har bønnerop, er det ikke ulovlig.

Ifølge loven om religionsfrihet kan man ikke forby bønnerop, men det kan underlegges visse begrensinger, skriver Justisdepartementet i en uttalelse.

Gondal tror det vil bety mye for moskeen at de får lov til å kalle inn til fredagsbønn.

– Vi sier «Det er tid for å be, det er tid for å be. Velkommen, velkommen». Men i dag kan vi bare rope det her inne i moskeen, sier Gondal.

Etter at forslaget ble delt tidligere denne uken, har mange av moskeens medlemmer mottatt grov hets på sosiale medier.

– Det er et stort dilemma. Jeg vet ikke hvorfor folk reagerer så sterkt. Islamofobi blir verre og verre, og det må vi stoppe, sier Gondal.

Nå vil de gå nye runder for å vurdere forslaget om å innføre bønnerop grundig, også med tanke på moskeens sikkerhet.

Vil ha forbud

En av dem som er sterkt kritisk til forslaget er Frps Jon Helgheim. Frp har lenge prøvd å innføre et forbud mot bønnerop i Norge.

– Religionsfrihet betyr ikke at man kan gjøre hva man vil til sjenanse for alle andre. Det betyr at man også skal ta hensyn til min frihet om å ikke få dette påtvunget, sier Helgheim.

KRITISK: Helgheim er kritisk til moskeens forslag. Foto: Pål Martin Rossing / TV 2

Han mener man ikke kan sammenligne bønnerop med kirkeklokker, og mener det er viktig å ta et prinsipielt standpunkt i debatten.

– Hvis man først sier ja til dette, så må vi regne med at det bare er et spørsmål om tid før vi har dette fem ganger om dagen, syv dager i uka, sier Helgheim.

Selv om han er sterkt uenig med moskeens forslag, tar politikeren avstand fra all hetsen de har mottatt.

– Negative kommentarer må man tåle, det er noe man ber om når man går ut med et så kontroversielt ønske. Men hets skal vi holde oss langt unna, vi skal ha en saklig og god debatt om dette teamet, sier Helgheim.

Kan få konsekvenser

Cora Alexa Døving, forsker ved Holocaustsenteret, er ikke overrasket over at saken vekker sterke reaksjoner.

– Mange godtar et religiøst mangfold så lenge det er innenfor lukkede dører, mens bønnerop handler jo om å ta plass i det offentlige rom på en større måte, sier Døving.

Ytringer om religion og livssyn kan ofte føre til hets og ufine kommentarer, og forskeren mener dette spesielt gjelder for islam.

– Særlig på nett og i kommentarfelt er det litt som om ordene islam og muslimer trigger noe veldig emosjonelt og et stort sinne i deler av befolkningen, sier Døving.

UTSTILLING: Døving forsker på majoritets- og minoritetsrelasjoner. På Holocaustsenteret har de nå en utstilling om hverdagsrasisme. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Forskeren tror det kan få store konsekvenser at minoriteter som ytrer seg i offentligheten ofte blir møtt med hets.

– Når særlig minoritetene trekker seg fra offentligheten på grunn av hets, noe vi vet at mange gjør, så er det synd, ikke bare for de som opplever det, men også for oss som samfunn og demokrati, sier Døving.

Sammenligner med kirkeklokker

Moskeen i Drammen har også fått hyggelige kommentarer og møter støtte fra flere politiske hold.

KrF-politiker og prest Billy Taranger mener det er viktig at også muslimene får uttrykke sin tro i det offentlige rom.

– Trosfriheten står veldig sterkt hos oss i Krf, og den gjelder for alle. Dette bønneropet er en del av deres tro og derfor vil vi forsvare det. Det mener vi må være fullt mulig i et flerkulturelt samfunn, sier Taranger.

Han mener det er liten forskjell på et bønnerop og lyden av kirkeklokker.

– Her er det altså to minutter hver fredag ettermiddag. Man kan jo irritere seg over kirkeklokker også, men det er sånn det er å bo i en by, sier Taranger.