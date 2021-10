Tesla braste inn i toalettet på Bolleland: – Jeg trodde det tordnet

BOLLELAND, ESPA (TV 2): En bil braste rett inn i lokalene til Bolleland på Espa i Innlandet torsdag ettermiddag. – Bra ingen var på do, sier politiet.

Torsdag ettermiddag braste en bil rett inn i lokalene til Bolleland på Espa i Innlandet.

– Bilen skal ha kommet kjørende i stor fart. Den braste inn i bygget der handicap-toalettet er, og det er store materielle skader. Det var veldig bra ingen personer var i rommet da dette skjedde, sier operasjonsleder i Innlandet politidistrikt Atle Bernhoft von Obstfelder til TV 2.

Mulig øvelseskjøring

Operasjonslederen forteller at de ikke vet grunnen til at bilen braste inn i bygget, men at de har en teori.

SKADER: Også bilen fikk skader etter hendelsen. Foto: Asbjørn Øyhovden / TV 2

– Det kan virke som at det har vært snakk om øvelseskjøring. Vi samler nå videoovervåkning fra stedet for å kunne slå fast hvem som satt bak rattet da bilen krasjet, sier han.

Politiet har opprettet sak på forholdet. I tillegg vil det bli en forsikringssak mellom bilfører og Bolleland.

– Et brak

I VEGGEN: Slik så det ut rett etter at bilen hadde kollidert inn i veggen. Foto: Privat

Olav Simensen er daglig leder på Bolleland. Han hørte et høyt brak da bilen traff.

– Jeg trodde det tordnet, men så gikk jeg ut, og så at en bil hadde krasjet rett inn i veggen, sier han.

Han forteller at toalettrommet innenfor skadestedet er totalvraket.

– Hadde det vært noen inne i rommet, så kunne dette gått riktig ille. Jeg er veldig glad ingen ble skadd, verken i bilen eller i bygget, sier han.

Han vet ikke noe mer om årsaken til hendelsen, og sier at politiet var raskt på stedet.

Til tross for den dramatiske hendelsen, holder Bolleland åpent som normalt torsdag.