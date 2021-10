Kirurgen ble dømt til livstid – nå kan du se skrekktabbene som tok to liv

Den tidligere nevrokirurgen Christopher Duntsch (50) ble i 2017 dømt til livstid i fengsel for flere tabber han gjorde i operasjonssalen ved sykehuset Dallas-Fort Worth Metroplex i Texas i USA.

Fatale feilbehandlinger førte til to dødsfall. I tillegg påførte han alvorlige kroppslige skader hos mange pasienter.

Handlingene var så alvorlige at han etter hvert fikk kallenavnene «Dr. D» og «Dr. Death».

Selv om den 50 år gamle mannen i dag sitter inne for grov legemsbeskadigelse, lever historien om ham videre på utsiden av murene.

Jobbet som lege i 20 år

Duntsch ble født i Montana i USA, og var ferdig utdannet lege i 1995. Ifølge det amerikanske magasinet Time var han et stjerneeksempel på en dyktig kirurg, og behandlet stort sett pasienter med ryggproblemer.

Senere skulle det vise seg noe som ikke stemte.

Pasientene hans skal ha mistet følelsen i armer og bein, samt fått kroniske smerter.

Andre leger fikk etter hvert innblikk i den urovekkende operasjonsstatistikken, og startet en kamp for å få ham dømt for feilbehandlinger. Duntsch ble arrestert i 2015, og to år senere fikk amerikaneren livstidsdommen.

Glemte redskaper inni pasientene

Under rettsaken, som TV 2 omtalte i 2017, ble det fortalt historier om gjenglemte svamper og redskaper inne i pasientene.

Mens forsvarerne hevdet at Duntsch gjorde så godt han kunne i et kaotisk sykehusmiljø, avviste påtalemyndigheten dette og hevdet det lå et langt mer djevelsk motiv bak de grufulle tabbene.

Invalidiserte pasienter preget rettssaken.

En av pasientene, 74 år gamle Mary Efurd, ble operert av Duntsch i 2012. Hun mistet en tredjedel av blodet og ble lam i beina. Kvinnen holdt senere på å dø av en infeksjon, etter at legen stakk hull på halsen hennes. Det var denne hendelsen påtalemakten valgte å straffeforfølge ham for.

En annen kirurg som senere behandlet Efurd, vitnet i retten og fortalte at Duntsch hadde «gjort absolutt alt galt».

En annen pasient, Jackie Troy, skulle ha en enkel nakkeoperasjon. Under rettssaken i 2017 klarte hun knapt å snakke.

Kellie Martin og Floella Brown døde etter ryggkirurgi i 2012.

I løpet av fire timer fant juryen ham skyldig.

Skal portrettere skrekk-kirurgen

Serien ble først utgitt som en podkast ved samme navn, laget av det amerikanske podkastnettverket Wondery.

Podkasten ble lansert i 2018 og samme år ble den kåret til «årets skumleste podkast» av motebladet GQ.

Etter podkastsuksessen ble det i 2019 kjent at det også skulle lages en TV-serie. Krimserien «Dr. Death» hadde premiere på TV 2 play 5. oktober.

Dawson's creek-stjernen Joshua Jackson spiller hovedrollen i krimserien.

Den kanadisk-amerikanske skuespilleren fikk sitt gjennombrudd som i tenåringsdramet Dawson's Creek. S, og har siden vært å se i blant annet TV-suksessen «The Affair».

Opprinnelig var det Jamie Dorman fra «Fifty Shades»-filmene som skulle portrettere legen, Dr. Christopher Duntsch, men Dorman var nødt til å trekke seg på grunn av pandemirelaterte forsinkelse knyttet til en annen produksjon, skriver CNN.

Det ble da kjent at Joshua Jackson skulle ta over rollen.

Serien er spilt inn under pandemien, og består av består åtte episoder. Den er laget av den amerikanske produsenten Patrick Macmanus.