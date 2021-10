Fra å lage biler mange vitset med og lo av, har Skoda gått til å bli et respektert og bestselgende bilmerke.

Det skulle være nok å nevne modeller som Superb, Octavia og Kodiaq.

Folkelige bilmodeller, med mange smarte løsninger som gir mye bil for pengene. Selv om elektrifiseringsbølgen de siste årene har skyllet over landet, har Skoda fortsatt å selge overraskende bra med dieselbiler også. Nå elektifiseres imidlertid bilparken der i gården også, med både ladbare hybrider og fullelektriske biler.

På design har det også skjedd store ting. Selv om den opplevde kvaliteten, finishen og materialvalgene fortsatt ikke alltid er helt på VW-og Audi-nivå. Det er ikke fordi Skoda ikke kan, men for at de ikke skal. De skal ligge et nivå under VW, som igjen ligger et nivå under Audi, slik at man unngår kannibalisering innad mellom konsernets merker.

Så langt – alt vel. Spørsmålet blir da som så ofte før når det gjelder bilene: Hvor gode er de egentlig etter en tids bruk. Gjerne etter noen år. Hvilke erfaringer har de som eier og kjører Skoda daglig?

Skoda Octavia er en ganske vanlig bil langs norske veier. Mange av eierne er fornøyd, men ikke alle.

Denne gangen er det merkets bestselger, og faktisk en modell som i mange år har ligget inne på topp 10-lista her i Norge, vi går litt nyere etter i sømmene. Nemlig Skoda Octavia – og tredje generasjon av familiebilen, som ble produsert mellom 2013 og 2020. Den er fortsatt populær som bruktbil.

Vi gjør vi som vi ofte gjør – går rett til kilden og Brooms brukergenererte bilguide «Eierne mener». Der har nemlig 160 Octavia-eiere lagt inn sine erfaringer om de ulike modellene.

Dette er noe av det eierne av bilene sier:

Les også: Eieren bare forsvant – her har superbilen stått i 30 år

Får det man betaler for

Faksimile fra Brooms «eierne mener».

– Man merker at det ikke er en premium-bil, men man får det man betaler for.

Det sier denne eieren om sin 2019-modell med bensinmotor og firehjulsdrift. En eier som tydeligvis har et nøkternt og realistisk syn på bilen sin.

Litt dekkstøy, påpeker denne eieren, slik som mange andre også gjør. På pluss-siden trekkes det fram god plass, fine og praktiske løsninger og at bilen oppleves som sprek.

Totalt gis det 8 av 10 mulige poeng her.

Se hele anmeldelsen her:

Romslig

Faksimile fra Brooms «eierne mener».

– Jeg har ikke hatt noen spesielle plager med bilen på 65.000 kilometer, forteller eieren av denne 2016-modellen med 1,6-liter dieselmotor.

Motoren duger så lenge man ikke kjører med henger, fortelles det videre i anmeldelsen. Også denne eieren er godt fornøyd med plass og praktiske løsninger. Noe han ikke er alene om. Her gis det 9 poeng og det samme i kategorien for driftssikkerhet.

Jevnt over får bilen god skussmål over hele fjøla og ender opp med 7,8 poeng av de 10 som er mulige.

Se hele anmeldelsen her:

Det kunne vært en bra bil ...

– Faksimile fra Brooms «eierne mener».

– Mange feil gir høye reparasjonskostnader, skriver denne eieren. Dermed ender det med kun ett fattig poeng, av 10 mulige, i kategorien økonomi og kostnader.

Denne eieren av en 2018-modell med dieselmotor har vært uheldig og opplevd et «ras» av av feil. Til dels dyre sådanne. Blant annet en DSG-automatgirkasse som måtte byttes til den nette sum av nesten 70.000 kroner.

På plussiden framheves plassen og et hyggelig drivstofforbruk, men totalen her havner på bare 3,8 av 10 poeng.

Se hele anmeldelsen her:

Mye bil for pengene

– Faksimile fra Brooms «eierne mener».

– Prøve å finne en tilsvarende bil med samme utstyr og til samme pris, sier eieren av denne 2019 modellen med 4x4 og dieselmotor.

– Dette er en topp familiebil til 400.000 kroner, sier vedkommende videre. I sterk kontrast til anmeldelsen over gir det her full pott i samtlige kategorier, med gode begrunnelser. Det betyr 10 poeng av 10 mulige.

Se hele anmeldelsen her:

Oppsummering:

Jevnt over virker Octavia-eierne godt fornøyde. Noen gir bilene sine full pott i alle kategorier.

Det eierne verdsetter mest er «mye bil for pengene», praktiske løsninger og god plass. På det negative er det hjulstøy og ikke de mest inspirerende kjøreegenskapene som dominerer.

Men heller ikke Octavia-kassa er helt uten råtne epler. Noen eiere har opplevd en god del trøbbel. Kostbart sådan. Alt fra lakk-slipp og rust, til defekte DSG-girkasser og diverse annet. Dette er særlig på biler som har gått langt og er utenfor garanti.

Det er absolutt verdt å merke seg om man funderer på å kjøpe.

Gjennomsnittet på alle vurderingene (83 ) på denne generasjonen Octavia (2013 – 2020) er på 8,5 av 10 mulige.

Om vi ser på konkurrenter som VW Passat (2015-) får denne 8,1 poeng av 10 mulige og Toyota Avensis (2009 – 2018) 8,2 poeng av 10 mulige.

Dermed går Skoda Octavia med seieren i denne sammenligningen.

Les også: Topp 3: Disse norske bileierne er aller mest fornøyd

Bidra du også!

Målet med bilguiden vår, der det altså er eieren selv som vurderer bilen, er å lage en slags tripadvisor for bil.

Du legger inne score i fem ulike kategorier: Kjøreglede, kvalitet / driftsikkerhet, plass / praktiske løsninger, økonomi/ kostnader og forbruk.

Her kan du bidra med dine erfaringer og kunnskap om bilen, ny eller brukt. På den måten skaper vi en brukergenerert bilguide. Det er den første og eneste av sitt slag i Norge.

Du klikker bare på denne linken og trykker på den røde knappen "Fortell oss om bilen din" – så er du i gang!

Les også: Mye tyder på at dette blir Norges billigste bil

Video: Dette er Skodas nye elbil, Enyaq