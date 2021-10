Tente på bolig og tagget hakekors – politiet mener de forsøkte å villede

I brannruinene fant politiet hakekors og andre nazisymboler. Nå er to menn siktet.

Natt til 31. juli brant en bolig på Lisleby i Fredrikstad.

Boligen ble totalskadd. Da politiet og brannvesenet gikk gjennom brannruinene etterpå, fant de flere hakekors og andre nazisymboler tagget på vegger og møbler.

Nødetatene konkluderte med at brannen var påsatt, men i ukene etter brannen sto politiet uten pågripelser.

Spesielt hakekorsene gjorde at de iverksatte en bred etterforskning.

– Et forsøk på å villede

Nå er to menn pågrepet i saken. Den ene er siktet for ildpåsettelse, og den andre for medvirkning.

Politiadvokat og påtaleansvarlig i saken, Yvonne Schilling, opplyser til TV 2 at de begge erkjenner å ha en tilknytting i saken.

– Vi har gjennomført flere avhør, og de har begge erkjent involvering, sier Schilling.

VILLEDNING: Politiet mener nazisymbolene var tagget på veggene i et forsøk på å villede etterforskningen. Foto: Politiet

Hun ønsker ikke å gå inn på relasjonen de to imellom, men sier at ingen av de to eier boligen.

Selve taggingen var tidlig en viktig del av etterforskningen.

Schilling sier at det har kommet frem i avhør at hakekorsene var sprayet på veggene i et forsøk på å villede politiet.

– Dette ble klart etter hvert. Vi har sendt sprayboksene vi mener ble brukt til analyse hos Kripos, men den ene av mennene har også forklart dette i avhør, sier Schilling.

Det var Fredrikstad Blad som først omtalte saken.

Erkjenner ikke medvirkning

Forsvarer for mannen som er siktet ildpåsettelse, Johannes Bakkevig, bekrefter overfor TV 2 at mannen erkjenner straffskyld etter siktelsen, men ønsker ikke kommentere saken ytterligere.

Forsvarer til mannen som er siktet for medvirkning, Bjørn Lund-Sørensen, opplyser til TV 2 at hans klient erkjenner innblanding, men at han ikke erkjenner straffskyld for den formelle siktelsen.

– Han erkjenner å ha brutt vitneansvaret, men han kjenner seg absolutt ikke igjen i siktelsen for medvirkning til ildpåsettelse, sier Lund-Sørensen.

Videre sier forsvareren at han ikke ønsker å gå inn på detaljer i saken da dokumentene er klausulert.

Økonomisk motiv

Schiller ønsker ikke å gå inn på detaljer i hva de mener er motivet i saken, men sier det er nærliggende å tenke at ildpåsettelsen var økonomisk motivert.

Politiet har ingen tidligere kjennskap til de to pågrepne mennene, og ingen av dem er registrert i politiets registre.

De to ble fengslet den 30. september. De ble begge løslatt onsdag denne uken.

Mannen som har erkjent å ha tent på boligen har ingen relasjon til byen. Det har derimot mannen som er siktet for medvirkning og som har innrømmet å brutt vitneansvaret.

Politiet har gått igjennom store mengder teledata og, materiale fra videoovervåking og bompasseringer i etterforskningen.

De to mennene ble pågrepet samtidig når politiet følte seg trygge på hvem som var mistenkt.

– Dette er godt gammeldags politiarbeid. Vi har gått gjennom tekniske bevis manuelt, og jobbet med å finne ut hvilke biler og telefoner som tilhører hvem, sier Schilling.