Bekreftet: Newcastle får nye eiere

Premier League bekrefter i en uttalelse at disputten om overtakelsen av klubben er løst, og at den nå er solgt.

Et konsortium ledet av den saudiarabiske stat sitt investeringsfond Public Investment Fund of Saudi Arabia (PIF) har fått godkjent sitt oppkjøp av Newcastle. Gruppen blir nå majoritetseier med 80 prosent av aksjene, ifølge flere britiske medier.

– Det er helt forferdelig, sier Morten Myksvoll om klubbsalget. Han er politisk kommentator i Bergens Tidende og har fulgt Newcastle tett som supporter i omkring 25 år.

Etter salget er det slutt.

– Mitt forhold til klubben er over. Jeg klarer ikke å heie på et lag som gjennom gode prestasjoner bidrar til å bedre ryktet til et av verdens verste regimer, sier han.

– Det er et skrekkelig eksempel på hvor Premier League har kommet. Diktaturer tar over klubber for å leke seg med dem og vaske blod av egne hender. Det bruker de klubber som veldig mange mennesker har et sterkt forhold til. Det er veldig trist, sier Myksvoll.

Premier League skriver at klubben er solgt med umiddelbar virkning. De melder også at de har fått juridisk bindende forsikringer om at den saudiarabiske staten ikke skal ha kontroll over klubben.

– Premier League kan godkjenne handelen fordi de ikke definerer det statseide fondet som en statlig aktør. Det er bare en teknisk måte å omgå regelverket på. Premier League går over lik for å tjene mer penger, sier den tidligere Newcastle-supporteren.

Oppkjøpet betyr at Mike Ashleys turbulente tid som eier er over. Den britiske forretningsmannen kom inn i klubben i 2007, men har slitt med å vinne over klubbens egne supportere. I løpet av hans ledelse har fansen gjentatte ganger protestert mot Ashley.

Myksvoll sier at flere Newcastle-supportere ikke deler hans sorg over salget.

– Jeg tror mange gleder seg over at Mike Ashley er ferdig, og at klubben nå satser tungt økonomisk. Det er ingen som heier på eiere, men på klubben. Det kan jeg forstå. For egen del klarer jeg likevel ikke heie på et PR-prosjekt for et grusomt regime, sier han.

Newcastle-fansen har markert sin misnøye mot Mike Ashley i lang tid. Her fra en ligakamp i 2015. Foto: Lindsey Parnaby

Samtalene om et oppkjøp startet for 18 måneder siden, men det har dratt ut i tid. Mye av grunnen til det skal ha vært en konflikt mellom beIN Sports, som eier TV-rettighetene for Premier League i Midtøsten. Den konflikten skal nå ha blitt løst.

– Oppkjøpet av Newcastle er sportsvasking

At Newcastle skal få eiere fra Saudi-Arabia er også blitt møtt med kraftig kritikk. Tidligere har Amnesty fordømt et potensielt oppkjøp og beskrevet det som et eksempel på sportsvasking.

Mike Ashley har sett sin siste kamp som Newcastle-eier. Foto: Ian Macnicol

– Oppkjøpet Mohammad bin Salman og Saudi-Arabia nå gjør, er et direkte forsøk på å lede fokus bort fra grove menneskerettighetsbrudd, som bruk av dødsstraff, grove angrep på minoriteter og nærmest forbud mot ytringsfrihet i landet, sier John Peder Egenæs, generalsekretær i Amnesty Norge i en pressemelding.

– De siste årenes enorme etikkproblemer som har vist en gjennomgående råttenhet i FIFA og blant verdens største fotballklubber, får nå enda et lysende eksempel på sin liste, sier Egenæs.

Amnesty International ber samtidig om helt nye menneskerettighetsregler for hvem som kan eie fotballklubber og har skrevet brev til Premier League.

– I stedet for å la de som er involvert i alvorlige menneskerettighetsbrudd gå inn i engelsk fotball fordi de har dype lommer, har Amnesty oppfordret Premier League til å lage regler som umuliggjør oppkjøpere med grove menneskerettighetsbrudd på samvittigheten, sier generalsekretæren.

Newcastle har ikke fått en god start på inneværende sesong. Laget har ikke vunnet en eneste kamp og ligger nest sist i Premier League med kun tre poeng.