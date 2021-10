Hurdal-ordfører forlanger at regjeringsplattform døpes etter kommunen

Jeløy-erklæringen ble døpt etter stedsnavnet hvor forhandlingene pågikk. VG skriver at tidligere regjeringsplattformer har blitt døpt etter hotellet hvor forhandlingene har foregått, slik som med Granavolden-plattformen.

At utfallet av de nåværende regjeringsforhandlingene skal bli «Hurdalsjøen Hotell og Spa-erklæringen» er ikke Hurdal-ordfører Paul Johan Moltzau (Sp) særlig lysten på. Han mener bestemt at erklæringen må døpes etter kommunen hvor forhandlingene foregår.

– Det er viktig fordi navnet på en slik regjeringsplattform er noe som ofte biter seg fast i folks bevissthet. Jeg har tro på at et navn som Hurdal-erklæringen er bra for Hurdal, sier Moltzau, som er stolt over at partileder Trygve Slagsvold Vedum valgte sin unnfangelseskommune som sted for regjeringsforhandlingene.

