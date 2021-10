Farmen-Heidi har bare én hånd – fikk avslag på 50 jobbintervjuer

– «Klarer du å løfte en eske da?»

Det er bare ett av mange spørsmål som Farmen-deltaker Heidi Lereng (24) har blitt stilt på et jobbintervju. Men Lereng har god selvtillit og hun vet hva hun er god for. For den unge bergenseren har nemlig aldri møtt på noe hun ikke har klart.

– Jeg tipper jeg var på over femti jobbintervjuer i en periode, men kom aldri videre. Jeg ble møtt med mye skepsis, og det har vært tøft til tider, forteller Lereng til TV 2.

I høst kan vi følge Lereng i årets sesong av Farmen. Der får hun vist at selv enkle kår og tungt gårdsarbeid ikke er noe hinder for en sterk kvinne med kun fem fingre.

ARBEIDSOM: Bergenseren har høy arbeidsmoral og imponerer på Farmen. Foto: Alex Iversen/ TV 2

Se Lereng fortelle om hvordan det er å leve med én hånd øverst i saken.

En skånet oppvekst

24-åringen vokste opp i et lite samfunn på Askøy, bare 20 minutter fra Bergen. Der var hun minstemann blant to halvsøsken og to helsøsken.

– Det var veldig fint å vokse opp på Askøy, selv om det er et veldig lite sted, der alle vet alt om alle. Men jeg har vært heldig med de jeg har hatt rundt meg.

Lereng er født med det som kalles dysmeli – en tilstand der man er født med misdannelser i armer eller bein. Tilstanden er ikke genetisk, og det er tilfeldig hvem som rammes av det.

SØSKNENE: Heidi Lereng vokste opp med to helsøsken. Fra venstre: Sondre Andreassen, Frida Andreassen og Heidi Lereng. Foto: Privat

– Hvordan har det vært å vokse opp med én hånd?

– Det har selvfølgelig bydd på utfordringer, og når man er annerledes får man selvfølgelig kommentarer. Folk blir nysgjerrig, og når de ser ting som er litt rart så skaper det jo reaksjoner, forteller Lereng før hun legger til:

– De som tør å spørre meg, de spør – og de som ikke tør å spørre, de stirrer veldig. Men man blir vant til det.

Nysgjerrighet og stirring er noe Lereng har måttet forholde seg til siden hun var ei lita jente. Likevel føler hun at hun har blitt skånet for mye.

– Jeg vet ikke om min terskel for mobbing og erting er litt høyere enn hos andre, men jeg føler ikke at jeg har blitt utsatt for grove ting. Jeg har vært veldig heldig med hvordan skolen håndterte utfordringen med hånden min, bedyrer 24-åringen.

AKTIV JENTE: Heidi Lereng har aldri latt noe stoppe henne, og hun har alltid vært en sporty og engasjert. Foto: Privat

Måtte finne ut av ting selv

Da Lereng var liten var hun involvert i Norsk Dysmeliforening, som er en forening for alle som er født med dysmeli.

– På den tiden reiste jeg på turer sammen med andre i samme situasjon. Det var veldig fint å kunne ha det tilbudet, sier hun.

– Fikk du opplæring i hvordan du skulle håndtere hverdagen på best mulig måte?

– Nei, jeg har funnet ut av det på egenhånd. Alle er jo forskjellige, og Norsk Dysmeliforening hjalp meg med å bli inspirert av andre med samme type problematikk. Jeg fikk se hva de fikk til, og de ga meg håp til å tro at man klarer alt hvis man vil.

Selv om den funksjonsnedsatte hånden har ført med seg noen utfordringer, har ikke Lereng blitt behandlet noe annerledes enn fra sine søsken. Det hyller hun foreldrene sine for.

GOD STØTTE: Foreldrene Arnstein Andreassen og May Vivian Lereng har gjort datteren sterk ved å la henne finne ut av ting selv. Foto: Privat

– Foreldrene mine har vært så utrolig flinke, og jeg ser ikke for meg at det kunne blitt håndtert på en bedre måte.

– Da jeg for eksempel skulle knytte skoene, så satte de meg ned og sa at jeg måtte klare å knyte de selv. Så jeg ble sittende der til jeg fant ut av det.

Tok grep etter 50 intervjuer

Kreativitet og problemløsing har vært en viktig del av hverdagen til Lereng. Men det har ikke vært lett å forholde seg til situasjoner der andre setter grenser for henne.

Veien inn på jobbmarkedet har nemlig ikke vært så enkel.

– Jeg var på mange jobbintervjuer en periode, og skjønte at jeg ikke fikk et eneste jobbtilbud på grunn av hånden. Jeg fikk nok, og tenkte at nå skal jeg teste dem litt. Jeg skjulte hånden min rett og slett – og da kom jeg videre til den tredje intervjurunden.

Men Lereng skjønte at hun måtte vise frem hånden på et tidspunkt.

– På tredjegangs-intervjuet satt jeg alene med ganske mange folk, og da måtte jeg ta frem hånden. Det ble et tema med en gang, selvfølgelig.

Det endte med nok et avslag for Lereng.

– Jeg fikk bevist at det var hånden. Og det sier litt, at så lenge jeg skjulte hånda, gikk det fint – men med en gang den ble et tema så fikk jeg ikke jobben. Det er et kjempeproblem, og spesielt et problem når jeg vet at jeg er dritflink til å jobbe.

FARMEN-TRIO: Heidi Lereng er vant med at folk spør om hun trenger hjelp, men på Farmen skjønte de fort hvor handy hun er. Fra venstre: Tonje Frigstad, Heidi Lereng og Amalie Lund. Foto: Alex Iversen/ TV 2

Den samme skepsisen møtte hun da hun søkte på skoler. Lereng hadde nemlig drømt om å bli både fengselsbetjent og politi.

– Jeg har ikke sjans til å komme meg inn på verken Fengselsskolen eller Politihøyskolen, på grunn av fysiske krav. Det er kjempekjipt, og spesielt siden jeg vet at jeg hadde klart det. Jeg måtte bare finne min måte å gjøre det på.

– Men det er på en måte andre som setter hindret for deg, og de vet ikke hva jeg er god for engang, sier hun fortvilet.

Ny jobb etter Farmen

Selv om Lereng har blitt møtt med fordommer har det ikke stoppet henne i å kjempe seg inn i arbeidslivet.

– Etter grunnskolen og videregående har jeg egentlig bare jobbet meg opp til der jeg er i dag. Jeg har sørget for å bruke alle mulighetene jeg har fått på best mulig vis, og jeg har fått sjanser som jeg har takket ja til og prestert bra i. Jeg er veldig fornøyd med det.

Før Lereng ble med på Farmen, jobbet hun som daglig leder på Pizzabakeren i Bergen. Nå, etter Farmen-oppholdet, begynner hun i ny jobb som markedsansvarlig i klesbutikken Kontur Clothing.

– Jeg sa opp rett før jeg dro inn på Farmen, så jeg var i oppsigelsestiden der inne. Det blir spennende å begynne i en ny jobb. Det blir gøy å kunne variere litt mellom kontorarbeid og kreativt arbeid, forteller Lereng.

Rare håndhilsner

Det er lett å bli nysgjerrig på hvordan en person med kun fem fingre praktiserer ulike ting. Men Lereng er kreativ på den fronten og har funnet sine metoder.

– Hvordan håndhilser du på andre?

– Det varierer veldig. Jeg pleier å analysere personen jeg møter før jeg håndhilser. Jeg har aldri pleid å si ifra på forhånd, og vanligvis håndhilser jeg med høyre, som er den hånden uten fingre. For meg går det fint, men det kan fort bli ubehagelig for den jeg hilser på.

Men slike reaksjoner mener hun er helt normale, og hun får ofte mest vondt på deres vegne.

– Det er som regel alltid en reaksjon. Ofte skvetter de til når de ser hånden de skal hilse på, og får dårlig samvittighet. Reaksjonene kan bli både «ookei...» og «unnskyld!». Men det er jo ingenting å si unnskyld for.

Tulleprotese og suttehånd

Lereng har fått mange rare reaksjoner opp igjennom årene, men hun har også hatt mye gøy med hånden.

– Har du noen gang brukt protese?

– Nei, men det var en periode der jeg fikk tilbud om en såkalt pynteprotese. Protesen tok jeg i bruk da jeg spilte fotball, fordi jeg var så lei av at alle hilste på hverandre før kampen – men hoppet alltid over hånden min, fordi de ikke ville ta i den. En kamp tok jeg på pynteprotesen, men jeg tok den løst på hånden, slik at når de hilste så dro de av hånden min. Det hadde jeg det gøy med. Det ble full panikk, forteller bergenseren lattermildt.

– Har du noen partytriks i i ermet da?

– Ja, altså jeg får jo plass til hele hånden i munnen da, så det kan man kalle et partytriks.

SJARMTROLL: Lille Heidi måtte tidlig lære seg hvordan hun skulle håndtere en hånd uten fingre. Foto: Privat

Og med hele hånden i munnen bemerket Lereng seg også som baby.

– Da jeg var baby og lå i barnevognen, og «alle» skulle ned i vogna og hilse på meg, ble de ikke møtt med en baby som suttet på tommelen – jeg var en baby som suttet på hele hånden min, sier hun og fortsetter:

– Så det var ofte sånn at når noen stakk hodet ned i vognen, og jeg tok ut hånden fra munnen, så det ut som jeg hadde spist opp alle fingrene mine. Da skvatt de til, ler hun.

Vil være et forbilde

Da den tøffe vestlandsjenta meldte seg på Farmen hadde hun et spesielt mål med deltakelsen.

– Jeg vil stå frem som et godt forbilde på Farmen. Ved å bli med på et slikt realitykonsept håper jeg at jeg kan hjelpe noen. Jeg vil vise folk som har noe av det samme som meg, at de ikke trenger å skjule det eller være flau.

For Lereng er ikke redd for å være seg selv på TV.

STERK: Før Heidi Lereng dro inn på Farmen trente hun på flere av tvekampgrenene. Her trener hun på øksekast inne på gården. Foto: Alex Iversen/ TV 2

– Jeg er ikke er redd for å vise frem hånda mi – eller redd for å prøve noe. Hvis jeg kan gi noen der ute litt ekstra motivasjon til å gi litt mer faen, så hadde det vært sinnsykt kult.

Hun forteller at de andre deltakerne på Farmen ofte ble overrasket over alt hun fikk til.

– Jeg opplevde ofte at folk ville gripe inn og hjelpe meg med alt mulig der inne, og da er det veldig gøy å vise at det går helt fint. Jeg trenger ikke hjelp, forteller hun og retter en takk til produksjonsselskapet som lager Farmen, Strix, som valgte å satse på henne i årets sesong.

Se Farmen tirsdag, onsdag og søndag på TV 2 og når du vil på TV 2 Play.

Få også med deg Torpet mandag, torsdag, fredag og søndag på TV 2 Play når du vil.