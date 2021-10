«De skal dø», skrev kvinnen på et bilde av Helenes sønn og mann – nå får hun aldri fred

Det hele startet sommeren 2019, da det plutselig begynte å plinge i mobilen til 37 år gamle Helene Colban Andersen fra Oslo.

Først kom det ekstremt mange oppringninger fra ulike utenlandske nummer. I tillegg rant det inn av resetting av passord på alt hun hadde av sosiale medier.

Etter noen dager begynte det også å komme falske kontoer i sosiale medier, i hennes navn og med hennes bilder.

– Jeg forsto virkelig ikke hva som skjedde, utover at noe var galt. Det var så omfattende fra starten, og på alle digitale flater var jeg angrepet, sier hun til TV 2.

37-åringen tok kontakt med arbeidsgiveren sin, og ba de om hjelp til å sperre epostkontoen. Hun var redd for at konfidensiell informasjon skulle havne på avveie.

REDD: Helene Colban Andersen ble redd og stresset da telefonen plutselig begynte å ringe. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

– Jeg husker det var lite søvn de første dagene, og jeg var både redd og stresset over hva dette kunne være.

I starten var Colban Andersen sikker på at hun ville bli presset for penger.

Kjente igjen navn

Men pengekravet uteble.

Etter en stund la Helene merke til at navnet til et familiemedlem dukket opp i samtaler og tekstmeldinger hun mottok. Helene tok kontakt med vedkommende, og lurte på om han visste noe om hvem som kunne stå bak.

– Han fortalte at han hadde møtt en dame på en dating-side, og hatt en relasjon til vedkommende en kort periode.

Historien ble først omtalt i KK.

Men forholdet tok raskt slutt, og da gikk kvinnen, som er fra og bor i en by i Equador til et digitalt angrep på Helene og en rekke personer i hennes familie og omgangskrets.

– Det har for eksempel blitt laget falske kontoer i sosiale medier hvor hun legger ut bilder av meg, og med mitt navn. Så står det noe stygt, som at jeg er prostituert og en bitch.

DATINGPROFIL: I løpet av en dag ble Helene kontaktet av 150 forskjellige menn etter å ha fått opprettet en profil på en datingside. Foto: Skjermdump

Kvinnen opprettet også en profil på en datingside med Helenes navn og bilder av henne.

– Hun fikk masse menn til å skrive til meg på WhatsApp, og en dag hadde jeg fått meldinger av 150 forskjellige menn, minnes Helene.

Også venner og familie får gjennomgå.

– Hun legger til familie, kollegaer og ukjente i grupper på Messenger og WhatsApp. Der publiserer hun gjerne falske nakenbilder og skriver at jeg er en grusom mor eller at jeg har vært utro.

FALSKE NAKENBILDER: Kvinnen har redigert ansiktet til Helene inn på nakenbilder. Bildene sender hun til venner og familie. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Helene tvinger seg til å le av «nakenbildene».

– Selv om det ikke er noe gøy, er det heldigvis så slett arbeid.

Men de falske nakenbildene og den ekstreme trakasseringen har også bevegd seg over til trusler. Både mot henne personlig, og nær familie.

– Plutselig kunne jeg få en melding hvor det sto: «I morgen kommer det en overraskelse på arbeidsplassen din» eller «jeg kjenner folk i Oslo, de skal ta deg».

«They will die»

Enda verre ble det da truslene var rettet mot 37-åringens mann og barn.

– Hun la ut et bilde av min mann og min sønn hvor det sto: «They will die».

DØDSTRUSSEL: Én dag dukket plutselig dette bildet av ektemannen og sønnen opp hos Helene. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Kvinnen fra Equador har også lagt ut bilder av sønnen på Instagram-profiler under hennes navn hvor hun skriver at han er til salgs.

– Stikker det litt ekstra når det går på barna?

– Ja, sier Helene gråtkvalt.

Det har nå gått over to år siden Helenes telefon begynte å plinge for første gang. Men det har fortsatt ikke gått over.

Til tross for at hun ved tre anledninger har meldt saken til politiet.

BEVIS: Når Helene har meldt inn saken til politiet, har hun lagt ved en rekke eksempler på hva hun blir utsatt for. Foto: Skjermdump

– Den første gangen sa de bare at dette vil gå over etter én uke, og ba meg ignorere det etter beste evne. Etter et år orket jeg ikke mer, og dro gråtende opp på politistasjonen og tryglet om hjelp.

Politiet sa at Helene kunne levere inn en anmeldelse, men at det ville bli vanskelig å stoppe kvinnen siden hun befant seg i Equador.

Henleggelsen

Men etter kort tid dumpet et brev ned i postkassa med beskjed om at saken var henlagt. Henleggelsen var datert samme dag som anmeldelsen ble levert inn.

At det har vist seg så vanskelig å få hjelp, har vært svært frustrerende.

– Man føler seg ensom og litt alene. Hvert fall når det har pågått over så lang tid. Politiet jeg har vært i kontakt med sier til og med dette er vanlig – men da må vi jo få gjort noe med det, sier hun fortvilet.

Til tross for at saken ble henlagt, nektet politiadvokat i Oslo politidistrikt, Maren Brit Østern, å gi seg.

Hun sier til TV 2 at hun ikke har vært borte i en sjikaneringssak så omfattende som denne.

– Jeg tenker det er veldig belastende for fornærmede når det ikke stopper opp. Det er veldig plagsomt og ubehagelig, og det påvirker henne hele tiden, sier Østern.

Nettopp det at trakasseringen fortsatt er pågående, var det som vippet pinnen og gjorde at politiadvokaten ville ta tak i saken.

TAPTE ANROP: Helene kunne på det meste bli oppringt av kvinnen over 400 ganger i løpet av én dag. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

En stund etter henleggelsen, ble Helene kontaktet av sikkerhetsavdelingen på arbeidsplassen sin. De insisterte på at hun ikke måtte gi seg, og at dette måtte hun få hjelp til.

Oppsøkte psykolog

For trakasseringen ble altoppslukende.

– Det ble vanskelig å konsentrere seg om andre ting, fordi jeg fikk en konstant påminnelse om det som skjedde.

Helene oppsøkte også psykolog.

– Der fikk jeg hjelp til å få det på avstand, og jeg skaffet meg nytt nummer. Jeg ba også folk om å slutte snakke med meg om det. Det har gjort at jeg har taklet det mye bedre det siste året.

ALTOPPSLUKENDE: Trakasseringen ble til slutt altoppslukende for Helene. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Det er imidlertid ikke bare Helene den ecuadorianske kvinnen har sett seg ut som offer. 37-åringen har blant annet vært i kontakt med en britisk mann som har opplevd det samme, fra den samme kvinnen.

Profiler på Instagram viser også at en nederlandsk familie får gjennomgå.

– Hun går frem på en veldig spesifikk måte ved at hun møter menn på nett, gjerne europeiske. Og hvis det skjærer seg, skal hun straffe den personen og de nærmeste rundt. Men i dette tilfellet opplever jeg at jeg har blitt straffet hardere enn personen som innledet forholdet til henne i utgangspunktet.

Men hvorfor det har blitt sånn, er det ingen som vet.

Ny utvikling

37-åringen har de siste månedene blant annet vært i kontakt med ambassaden i Bogota, som igjen har kontaktet konsulatet i Guayaquil i Equador, hvor kvinnen oppholder seg.

Ifølge Colban Andersen bekrefter de at navnet til kvinnen er kjent, og at flere har henvendt seg til dem om vedkommende.

Det er imidlertid lite de får gjort. I en e-post 37-åringen har fått skriver den norske konsulen at de har stor forståelse for belastningen saken er og har vært for henne.

– Men vår mulighet til å bistå er dessverre veldig begrenset, står det i e-posten TV 2 har fått tilgang til.

SVÆRT VANSKELIG: Å få hjelp har vist seg å være svært vanskelig. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Ambassaden sier at de kan bistå Helene med å sende saken over til Kripos, selv om dette allerede er blitt gjort av norsk politi.

Og drøye to år etter at trakasseringen begynte, har det omsider begynt å skje noe.

Tilbakemeldingen fra Kripos var at de ikke kunne gjøre noe, men med hjelp fra politiadvokat Maren Brit Østern har de gått den diplomatiske veien via statsadvokaten som igjen vil sende en rettsanmodning til Justisdepartementet.

Håper de får stoppet henne

Og nå ligger saken hos departementet.

– De skal prøve å få myndighetene i Equador til å se på det, sier en håpefull Helene og legger til:

– Jeg håper jo at de får stoppet dette mennesket. Både for min egen og andres del. Dette er noe hun driver med på fulltid, og det går ikke bare utover meg. Selv om jeg har lært å leve med på det et vis, kan det ikke bare fortsette i det uendelige. Hun kommer ikke til å stoppe hvis det ikke får konsekvenser.

TV 2 har vært i kontakt med justis-og beredskapsdepartementet. I en e-post skriver de at de ikke kommenterer behandlingen av konkrete rettsanmodninger, heller ikke hvorvidt en rettsanmodning er mottatt av departementet.

– Justis- og beredskapsdepartementet er sentralmyndighet for rettsanmodninger både i sivile saker og i straffesaker. Dette innebærer at departementet mottar rettsanmodninger som kommer fra utlandet, og videresender dem til rette norske myndighet. Videre mottar departementet rettsanmodninger fra norske myndigheter, som for eksempel domstoler, påtalemyndighet og fylkesmenn som skal videresendes til utlandet, skriver de.

Kan være muligheter

Politiadvokat Østern sier til TV 2 at det er vanskelig å si noe om sjansene for en løsning.

– Det kan være muligheter, og det kan godt hende landet har regler for at dette er straffbart og de vil etterforske saken, sier hun.

HÅPEFULL: Helene er håpefull om at trakasseringen én dag vil ta slutt. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Den digitale trakasseringen har gjort Colban Andersen svært restriktiv. Nå har hun ingen profiler på sosiale medier, og telefonnummeret er hemmelig og skjult.

– Jeg har rett og slett fått avsmak av sosiale medier, og hvor lite ansvar de tar når folk blir trakassert og mobbet. Utallige folk har henvendt seg til meg og fortalt at de har rapportert både Messenger-grupper de er blitt lagt til i, hvor det hagler av frastøtende bilder og sjikanerende ord.

Ingen av disse gruppene har per i dag blitt slettet, ifølge Helene.

37-åringen er innstilt på at det vil ta tid å få en endelig løsning på saken. I mellomtiden håper hun trakasseringen en dag vil ta slutt.

– Jeg tror ikke jeg kommer til å skjønne det, før det har gått veldig lang tid. Det må være stille veldig lenge, før det er over. Men jeg vil nok alltid ha en frykt for at det vil komme tilbake.