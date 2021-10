Flere av de nærmeste støttet ikke musikkarrieren hennes: – Det var ganske vondt

GOD KVELD NORGE (TV 2): Ylva Johnsen Olaisen opplevde at hun ikke fikk støtte fra sine nærmeste da hun skulle satse på musikken. Nå opptrer hun for fullsatte saler, og samarbeider med Stig Brenner.

Da Ylva Johnsen Olaisen (21) bestemte seg for å satse på musikken, forteller hun at hun manglet støtte fra både venner og hennes daværende kjæreste.

– Det var vanskelig. Jeg kommer fra Kristiansand, og det er ganske sterk jantelov der. Jeg tror at så fort du skiller deg ut, så skal folk ta deg istedenfor å støtte deg, sier Ylva til God Kveld Norge.

ARTIST YLVA: Ylva Johnsen Olaisen debuterer med EPen «Gule roser», der hun også har med seg Stig Brenner. Foto: Maria Elise Rypdal

– Det var ganske vondt. Jeg var jo veldig ung, og prøvde å finne veien min i livet generelt. Det var veldig vondt at de du trodde var dine nærmeste ikke var der for deg, sier hun videre.

Ble holdt utenfor

Ylva forteller også at hun ofte opplevde å ikke bli invitert på ting, og ble holdt utenfor da hun var yngre.

– Jeg synes det er viktig å finne de vennene som har lyst til å være der for deg uansett hva, og som ikke bare er opptatt av å være populære, sier hun.

Selv om hun opplevde dette som både sårt og trist, forteller Ylva at dette nå er et tilbakelagt kapittel i livet hennes.

– Man blir eldre og bedre kjent med seg selv. Man får bedre selvtillit fordi man møter folk som faktisk vil være der for deg. Jeg er veldig glad for at jeg har møtt de folkene jeg har i livet mitt nå, sier hun videre.

Samarbeid med Stig Brenner

I dag er nok Ylva glad for at hun valgte å stole på seg selv, og satset på en musikkarriere. Hun kom blant annet på andreplass i programmet «The stream», har sunget for Disney, og gitt ut flere låter på Spotify, for å nevne noe.

Nå debuterer hun med den norskspråklige EP-en «Gule roser», der hun har med seg Stig Brenner, som tidligere gikk under artistnavnet Unge Ferrari.

– Det er skikkelig gøy. Han er en utrolig fin fyr, sier Ylva om samarbeidet med Unge Ferrari, som hun nylig opptrådte sammen med under årets Bylarm.

– Sto bare og gråt begge to

Én av låtene på den nye EPen hennes, «Aurora», har hun dedikert til lillesøsteren sin, som har gått gjennom mye av det samme som hun selv gjorde under oppveksten.

– Hun opplever mye av det samme som jeg gjorde da jeg gikk på skolen. Med selvtillit, venner og kjærlighet, som kan være litt vanskelig, når de du tror er vennene dine kanskje ikke er så snille, forteller artisten.

Videre forteller hun at lillesøsteren ble svært rørt da hun hørte låten for aller første gang.

– Jeg husker første gang jeg skulle synge den for henne på en konsert. Da klarte jeg ikke å synge selv engang. Vi sto bare og gråt begge to. Men det var skikkelig fint, og jeg er veldig glad for at jeg har denne låten til henne, forteller Ylva.

I tillegg til å engasjere seg for utenforskap, er kroppspositivisme også noe artisten brenner for.

– Jeg synes alle mennesker, uansett hvordan de ser ut, skal være akseptert og normalt, og at vi har lyst til å vise oss frem sånn som vi er, forteller Ylva.