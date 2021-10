Finns fjelltur-tabbe kunne blitt skjebnesvanger: – Folk må lære av min feil

– Veldig mange har opplevd skredhendelser, men få snakker om det. Dessverre er det både tabubelagt og skam å snakke om hva som gikk feil, sier den profesjonelle skiguiden Finn Kristoffer Hovem til TV 2.

SKRED: Her ble Finn Kristoffer Hovem tatt av skred og ført ned over den stupbratte fjellsiden. Foto: Finn Kristoffer Hovem

Han vet hva han snakker om. I mai i fjor ble han tatt av snøskred da han kjørte ned fra fjellet Blånebba i Rauma. Han overlevde og valgte å fortelle sin historie på TV 2.

– Jeg tok en feil beslutning. Heldigvis gikk det bra og jeg synes det er viktig at folk lærer av mine feil. Det må bli mer åpenhet rundt dette, sier Hovem.

Spør 10.000

Men dessverre er det mange som ikke overlever. Ifølge oversikten til varsom.no har 78 personer mistet livet i skredulykker i Norge de siste ti årene. I fjor krevde snøen ni menneskeliv.

Hovems erfaringer er en av årsakene til at han er engasjert av kompetansesenteret for snøskred ved Universitetet i Tromsø (UiT) til å rekruttere 10 000 respondenter til et unikt forskningsprosjekt om snøskred som skal gå over hele ti år.

– Vi ønsker at alle som ferdes i bratt terreng om vinteren skal være med, hele spekteret fra nybegynnere på rando til erfarne skikjørere som tar bevisste valg i bratt terreng. Vi ønsker oss også snøscooterkjørere med i undersøkelsen, sier Hovem til TV 2.

Målet er å finne ut hvordan folk tar beslutninger ute i felt. Forskerne trenger da å finne ut hvordan vurderinger, kunnskap og erfaring utvikles over tid. Svarene skal være med gi lærdom om hvordan ta bedre beslutninger slik at man ikke blir tatt av skred.

– Dette blir en nasjonal dugnad der vi sammen skal finne frem til kunnskap som skal føre til at færre blir tatt av skred, sier professor Andrea Mannberg ved UiT, Norges arktiske universitet.

Mannberg sier både antall deltakere og lengden på forskningsprosjektet er svært viktig.

– Det er nødvendig for å få et bredt erfaringsgrunnlag i forskningen. Ja, vi spør om folks tid, men det er viktig for alle som deltar å vite at de får noe tilbake i form av svært viktig kunnskap, sier Mannberg til TV 2.

Ber om lite

– Vi får veldig lite tilbakemeldinger fra skredterrenget. Det er egentlig bare når det går skred at man får en bekreftelse på at du har gjort en dårlig vurdering. Det er vanskelig å vite hva som er kunnskap, flaks og tilfeldigheter. Kan vi finne ut mer om beslutningsprosessen og den menneskelige faktoren så kan det bidra til å forebygge ulykker og gjøre fjellet tryggere, mener skiguiden.

ÅPEN: Finn Kristoffer Hovem ble tatt av snøskred på Blånebba i Romsdalen og fortalte sin historie på TV 2 i fjor for å dele kunnskap om hva som gikk galt. Foto: Arne Rovick/TV 2

Nå reiser han landet rundt sammen med Fri Flyt Film Tour for å rekruttere personer til forskningsprosjektet.

– Vi krever ikke mye av hver enkelt som skal delta, men du må være villig til å svare på korte spørsmål over en periode på ti år. Når vi får muligheten til å følge dette over tid vil vi kanskje bedre forstå hva slags rolle erfaring og kunnskap har for beslutningene. Dette blir starten på en ny tid for skredforskning, mener Finn Kristoffer Hovem.

Du kan melde deg på prosjektet via nettstedet carepanel.no

– Vi kommer til å publisere funn fra studien fortløpende, opplyser professor Andrea Mannberg.