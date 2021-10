Oppfordrer alle til å ta influensavaksinen: – Tar årlig flere liv i Norge enn det koronapandemien har gjort til nå

Hverdagen er tilnærmet normal igjen, og det betyr også at kroppen og immunforsvaret vårt blir utsatt for bakterier og virus gjennom sosiale sammenhenger, jobb, barnehage og skole.

Noen som allerede har fått kjenne på dette, er lege Harald Dobloug. Han og TV 2-programleder Katarina Flatland har en sønn på ett år som nylig startet i barnehagen.

– Han har sett på det som sin store oppgave i livet å ta med mest mulig virus hjem til mor og far, så det har jeg absolutt kjent på, sier Dobloug til God morgen Norge.

Han forteller at barn vanligvis er forkjølet åtte ganger i året, mens vi voksne slipper unna med cirka halvparten. Etter halvannet år med svært lite forkjølelse, takket være munnbind, mye hjemmetid og god håndhygiene, er det lett å tro at immunforsvaret er ute av trening.

Dette er ikke tilfelle, ifølge legen.

– Det er ikke sånn at immunforsvaret vårt trenger kontinuerlig trening for å holde seg på alerten. Vi har en immunitet som vi opparbeider. Når vi har vært i kontakt med et virus, så klarer kroppen å huske viruset til neste gang, så man blir til en viss grad immun.

Men, det er et men:

– Problemet med forkjølelsesvirus, for eksempel, er at det finnes flere hundre varianter av dem. Så selv om vi nå har gått et halvannet år og unngått kanskje seks-syv forkjølelser, er det bare noen virus av flere hundre.

Sykdom i barnehagen

Dobloug påpeker at barn behøver en viss trening av immunforsvaret når det er under utvikling, og her kommer barnehagen inn. Selv har Dobloug og Flatland lagt inn i kalenderen at sønnen deres kommer til å ha rennende nese det første året i barnehagen.

– Det er så fort han får feber, hoste, er plaget og får nedsatt allmenntilstand at må vi holde han hjemme. Da må en av oss være hjemme sammen med han, og da er også sjansen ganske høy for at en av oss blir syke, sier han, og fortsetter:

– Det som henger litt over oss er om det er korona eller ikke. Når vi voksne får nyoppståtte luftveissymptomer, vondt i halsen, hoste og feber – da skal vi teste oss. Barn under tolv år trenger nødvendigvis ikke alltid å teste seg, og det er fordi man vet at særlig barnehagebarn går rundt og er syke hele tiden.

– Er det lov å gå i barnehagen med hoste og rennende nese?

– Det er det. Hvis barnet har symptomer som går over etter ett døgn, trenger du ikke å teste barnet. Hovedregelen er at hvis barnet har vært i nærheten av noen med kjent covid-19 de siste ti dagene, skal du alltid teste barnet. Men litt lett hoste, litt vondt i halsen uten feber, god allmenntilstand og barnet spiser og drikker, så kan de få lov til å være i barnehagen, sier Dobloug, og legger til at voksne må teste seg før man drar tilbake på jobb.

Anbefaler influensavaksinen

I den siste tiden har diskusjonen om en tredje vaksinedose engasjert. Mens andre land er i gang med å sette en tredje dose, har Norge landet på at de over 65 år, hvor det er høy risiko for alvorlig sykdom hvis immuniteten skulle ha blitt dårligere, skal få det tredje stikket.

– Foreløpig har man sagt at for unge, friske og ellers vanlige mennesker under 65 år, så holder det med to doser.

– Er det svaret for alltid?

– Det tror man nok ikke, men på nåværende tidspunkt holder det. Og her sitter det flinke folk med høye skuldre som leser alt som finnes. De snakker med kolleger i inn- og utland og passer på dette her, sånn at du og jeg slipper å tenke på det. Vi trenger bare å forholde oss til det som myndighetene anbefaler oss.

Men én vaksine Dobloug oppfordrer alle til å ta, uavhengig av alder og allmenntilstand, er influensavaksinen nå som sesongen er på vei med full styrke. Vaksinen er på plass i slutten av oktober.

Ifølge FHI tilhører nær 1,6 millioner nordmenn med økt risiko for komplikasjoner av influensa. Disse anbefales å ta vaksinen. Dette gjelder blant annet eldre, diabetikere og personer med kronisk sykdom.

– Jeg anbefaler i hvert fall de jeg er glad i å gjøre det, fordi influensavaksinen er helt trygg og den gir ganske god beskyttelse mot influensa, og det er den beste måten å beskytte oss mot influensa.

– Og husk det at influensa tar årlig flere liv i Norge enn det koronapandemien har gjort til nå. Jeg kommer til å ta den, jeg anbefaler mine nærmeste til å ta den, den gir god beskyttelse og du unngår etter all sannsynlighet å få influensa – og influensa er ikke noe du har lyst på, sier han og minner om at koronavaksinen ikke beskytter mot influensa og visa versa.