Tviler på endring: – Et snøfnugg som lander på en tanks

Det norske herrelandslaget har ved flere anledninger gjennomført markeringer mot Qatar-VM. T-skjorter og bannere med budskap som «Human Rights on and off the pitch» og «Fair play for migrant workers» har blitt brukt før avspark gjennom hele kvaliken. Ekspert på området, Tariq Panja, tror imidlertid ikke det vil utgjøre en forskjell.

– De forteller verden om disse problemene, og det synes jeg er interessant. Men om man ser det fra et fotballperspektiv, så utgjør det ikke den store forskjellen, sier Panja til TV 2.

Panja, som jobber for The New York Times i London, har jobbet med gravejournalistikk i over 15 år – spesielt rettet mot FIFA og UEFA. Han tror ikke de bryr seg nevneverdig om t-skjorter og plakater.

– Stemmene vi hører er folk som kommenterer fra utsiden og menneskerettighetsforkjempere. FIFA har selv sagt at de fordømmer diskriminering og at de hater rasisme, og så peker de bare på at Qatar har forbedret seg. Kritikken kan sammenlignes med et snøfnugg som lander på en tanks. Ingenting skjer, er Panjas klare beskjed.

Symbolsk verdi

I 2010 var Panja på plass da daværende FIFA-president, Sepp Blatter, annonserte Qatar som vertsnasjon for VM 2022.

– Det føles like absurd over ti år senere, som det gjorde da. Disse 22 mennene fra FIFA som stemte for det, hadde tydelig andre intensiver for å velge dette over søknader fra USA, Australia, Japan og Sør-Korea. Alle de alternativene ga mer mening enn det latterlige valget Qatar, sier han, og fortsetter:

SKEPTISK: The New York Times-journalisten, Tariq Panja, tror ikke Norges markeringer vil føre til store endringer.

– Om du spør Gianni Infantino eller noen andre i FIFA om de gleder seg til å arrangere VM i Qatar, tviler jeg på at de sier ja, men det er en avgjørelse de ikke kan endre uten seriøse konsekvenser. Man må nesten holde for nesen og gjennomføre det absurde valget som ble tatt i 2010.

Men selv om tildelingen av Qatar-VM har skapt store reaksjoner i Europa, minner Panja på at situasjonen ikke er den samme i eksempelvis Asia og Afrika.

– De stemmene av klager og kritikk kommer for det meste fra Skandinavia og noen deler av Nord-Europa. Jeg tror ikke noen i Asia eller Afrika har sagt noe negativt om Qatar, og Sør-Amerika virker ikke å være særlig plaget. Man har 211 fotballforbund, fra de bittesmå som Guam og til de store som Brasil, som alle har like mye makt. Mange av disse fotballforbundene lever av pengene de får fra FIFA, så man ser hvor viktig penger er i alle valgene de tar.

– Men vil du si at det utgjør noen forskjell om det norske landslaget fortsetter sine markeringer?

– Jeg mener det har en symbolsk verdi, for det er viktig å sette fokus på disse problemene. Det handler ikke bare om fotball, det handler om menneskerettigheter. Jeg synes det norske lagets handlinger er viktig med tanke på å holde søkelyset mot det som skjer. Det fører kanskje ikke til de endringene man håper på eller ønsker, men det ville vært feil av meg å si at Qatar ikke har endret seg i det hele tatt siden de ble tildelt VM, for det har de, påpeker Panja.

«Gjør som jeg sier, ikke som jeg gjør»

The New York Times-journalisten, som jobber med Qatar-VM daglig, peker på at landet har tatt grep for å bedre arbeidsforholdene. Samtidig minner han på at det er enorme forskjeller mellom Midtøsten og Europa.

– Vi snakker om en kultur og en måte å leve på som strekker seg flere hundre år tilbake i tid. Det er en global ulikhet. Folk som er desperate etter jobber blir dratt mot steder som dette, og de har ikke de samme verdiene eller rettighetene som vi har i Europa. Men det er alltid viktig å sette søkelyset på det og fotballag har kanskje den beste plattformen for å gjøre det, sier han.

I juni stemte forbundsstyret i NFF for at Norge ikke skal boikotte Qatar-VM, med 368 stemmer mot 121. Panja mener dette beskriver litt av problemet i fotballen.

– Når ballen ruller vil alle være en del av festen. Min følelse er at fotballsupportere generelt gladelig klager på andre lag og deres eiere, men om en arabisk sjeik var i ferd med å investere milliarder inn i din klubb, så er min følelse at den kritikken forsvinner. Det er mye hykleri i fotballen, og det finnes nok litt av det i oss alle, forklarer han, og peker på Paris Saint-Germains Georginio Wijnaldum som et eksempel.

– Nederland var et av de landene som leverte et budskap gjennom t-skjorter de hadde på seg, og de har et kapteinsteam bestående av blant andre Wijnaldum, som akkurat gikk til Qatar-eide PSG. Om han var så opprørt over arbeids- og menneskerettighetene i Qatar, ville jeg ha spurt om han var sikker på at han ville signere for PSG. Mye av det vi ser tror jeg er mest for det hjemlige publikummet. Det er litt sånn «gjør som jeg sier, ikke som jeg gjør», avslutter han.