– Jeg fikk vondt i magen da jeg skjønte at saken kom ut

De fjernede garderobebildene i Sandviken har vekket oppsikt i idretts-Norge. Mette Hammersland, som er mediesjef i Sandviken, innrømmer at hun var bekymret da hun fikk vite at saken kom ut i media.

– Dette er enormt trist og jeg hadde virkelig håpet at det ikke skulle skje. Da det skjedde, ble vi bare veldig lei oss. Men vi tok det bare internt. Du har så utrolig lyst å ha fokus på neste kamp og vil ikke blande inn en lei hendelse som dette, sier Hammersland til TV 2.

– Jeg fikk vondt i magen i går da jeg skjønte at saken skulle ut, for det er så lett for at når vi jenter kommer med ting blir vi oppfattet som sutrete. Men dette ble ikke en sutresak, bare en enorm signal-sak, sier Mette Hammersland, media-, marked- og sponsoransvarlig i Sandviken til TV 2.

Bildene som ble fjernet

Onsdag kveld omtalte BT den oppsiktsvekkende saken om bildene i Sandviken-garderoben. Avisen avslørte at herrelagets trenerteam hadde valgt å fjerne bildene av kvinnespillerne som nylig var hengt opp i garderoben som begge lag benyttet seg av.

Men bildene fikk ikke henge lenge. Det hele endte med at kvinnelaget flyttet til en mindre garderobe.

– Dette er et kommunalt anlegg, og vi ønsker at det skal føles som om det er vår garderobe når vi skal spille kamp. Derfor valgte vi å ta ned bildene. Det er ikke noe mer dramatikk enn som så, var forklaringen herretreneren Magne H. Nilsen ga til BT.

– Voldsom diskusjon da vi ønsket en halvtime mer treningstid

Sandvikens herrelag spiller i 3. divisjon. Kvinnene styrer mot gull i Toppserien og har også kommet seg til cupfinalen.

Mette Hammersland fra Sandviken Toppfotball. Foto: Eivind Senneset / NTB

– Hva tenker du om at dette skjer i en klubb der det faktisk er kvinnelaget som er best?

– Det er snudd på hodet fra hvordan det var en gang i tiden, og det gir nok noen flere utfordringer enn om det var herrelaget som var det beste, sier Hammersland.

Hun forteller til TV 2 at det ikke er første gang det er diskusjoner innad i Sandviken.

– Vi har hatt andre diskusjoner her i klubben som folk ville vært overrasket over. For eksempel resulterte det i en voldsom diskusjon da vi ønsket en halvtime mer i treningstid tre dager i uken. Det måtte opp i høyeste hold.

– Vi er en klubb med stolte tradisjoner, og la meg understreke at det er veldig mange flotte folk i Sandviken. Det er et fåtall som gjør slike ting, men de ødelegger. Det er symbolikken i det at de tok ned bildene og at de ikke hang de opp igjen. Eller hvorfor de ikke bare kunne bruke den andre garderoben?

Den mangeårige Sandviken-ildsjelen forteller at kvinnene uansett kommer til å holde seg i den nye garderoben.

– Vi blir værende i den garderoben vi er flyttet inn i. Vi skal klare å gjøre det kjempebra på banen uansett, og jeg håper at dette bare gir en ekstra motivasjon til jentene. De må bare tenke på kampen mot Stabæk i helgen og være glade for den enorme støtten som har kommet siden i går kveld.

– Vondt og sårt

Daglig leder i Toppfotball Kvinner, Hege Jørgensen, er ikke overrasket over at en slik sak kan dukke opp i 2021.

– Det er jo sjokkerende, men det er paradoksalt nok likevel ikke veldig overraskende. Vi har jo opplevd en del opp gjennom tiden, sier Jørgensen til TV 2.

Hege Jørgensen, daglig leder for Toppfotball Kvinner. Foto: MATHIAS BERGELD

– Dette eksempelet er imidlertid veldig sårt. Det Sandviken prøvde å gjøre, var jo å verdsette prestasjonen til jentene. Klubben prøver å gjøre litt stas på dem. Spillerne våre er ikke bortskjemte med sånt, så derfor betyr det kanskje noen mener er detaljer, ganske mye.

Og ifølge Hammersland i Sandviken var dette en slik detalj.

– I idretten, og spesielt i fotballen, er det fremdeles store forskjeller der vi må «passe på» at vi får det som forventes når du er i toppfotballen. Det er det minste, forteller Hammersland.

– Fotballen er ikke i takt med samfunnet

Jørgensen mener at episoden bare føyer seg inn i rekken av uheldige episoder innenfor fotballen.

– Det er bare trist og vi skulle ønske dette aldri hadde skjedd. Men det er bra at det blir belyst, for det kan ikke fortsette slik. Fotballen er ikke i takt med samfunnet for øvrig. Det er noen holdninger som dessverre fortsatt ligger i kulturen, som fotballen må ta tak i.

– Hvordan ligger det an med likestilling i norsk fotball?

– Vi ser absolutt fremgang på alle plan. Vi opplever at det er større oppmerksomhet i media, og at vi blir tatt mer på alvor i egen organisasjon. Det er mange som nå skjønner det kommersielle potensiale, og forstår hvor viktig det er for fotballen som idrett at det er like muligheter for begge kjønn. Vi er på god vei, men fremdeles opplever vi at fotballen dessverre henger etter samfunnsutviklingen når det gjelder dette.

– Hvem har ansvaret?

– Hele norsk fotball har ansvaret. Det må gjennomsyre hele idretten, og signaler fra toppledelsen er særdeles viktig. De setter tonen og tar beslutninger som påvirker hele strukturen.

– Vi opplever nå også at både næringsliv og samfunnet for øvrig setter press på fotballen. Man kan kanskje si at det burde være unødvendig, men det er likevel positivt at det skjer.

– Veldig bra at folk bryr seg

Jørgensen mener at det ikke er sikkert at garderobebildene ville blitt en sak for bare få år siden.

– Vi skulle gjerne unngått sånne saker. Samtidig tenker jeg at oppmerksomheten saken får, viser engasjementet rundt idretten vår og det absurde i denne saken.

– Det er veldig bra at folk bryr seg. Det er ikke sikkert at denne saken her hadde fått den samme oppmerksomheten for tre-fire år siden.