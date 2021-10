Wenches moussaka med norsk vri

Moussaka trenger tid til å sette seg, slik at du kan skjære ut biter til servering. La den stå minst 1 time før servering. En grønn salat hører gjerne med.

Min variant er inspirert av moussaka jeg fikk servert på Kreta på tidlig på 70-tallet. Det spesielle med denne var at det ble brukt både poteter (kan sløyfes) og aubergine. Eggehvitene som ble til overs, etter å ha brukt eggeplommer i den hvite sausen, ble pisket lett sammen med 2-3 ss vann og rørt inn i kjøttsausen under omrøring.

Dette trenger du:

1 aubergine

4 mellomstore poteter

Ca. 500 g kvernet lammekjøtt eller kjøttdeig/karbonadedeig

1 stor løk

2-3 fedd hvitløk

1 ss tørket oregano

1 ts kanel

1 laurbærblad

¼ ts allehånde

1 røkt paprika, eventuelt ¼-½ ts chilipulver

2-3 ss tomatpuré

2 bokser knuste hermetiske tomater (ca. 700 g)

Salt og pepper

Eventuelt ½ ts sukker eller litt honning

Eventuelt eggehvitene fra eggeplommer

Saus:

2 ss smør

2 ss hvetemel

4 dl melk

2 eggeplommer (eggehviter brukes i tomatsausen)

Ca. 100 g revet fast hvit ost med god smak, gjerne av fåremelk

Salt, pepper

½ ts revet muskatnøtt

Slik gjør du:

Skjær av «stilken» på auberginene og skjær auberginene i ½-1 cm tykke skiver på langs. Legg skivene over på stekebrett med bakepapir, pensle skivene med olivenolje og dryss over en god klype salt. Bak aubergineskivene myke og gylne, ca. 20 minutter.

Skrell og skjær potetene i tynne maks ½ cm skiver. Bruk en stor stekepanne og stek potetskivene nesten møre i litt olje. Legg potetskivene til side.

Bruk samme panne og fres løk og hvitløk til løken blir myk uten å få noe særlig farge. Tilsett lam/kjøttdeig, oregano, kanel, allehånde, chili og tomatpuré og stek videre under omrøring i 10-15 minutter. Tilsett hermetiske tomater, kok opp og la kjøttsausen trekke/småkoke i ca. 20 minutter til en fyldig saus. Rør om av og til. Smak til med salt, pepper, eventuelt mer krydder og en klype sukker eller litt honning.

Lag den hvite sausen mens kjøttsausen får stå og småkoke. Smelt smøret i en kasserolle, rør inn hvetemel og spe med melk under omrøring til en fyldig hvit saus. La det surre (uten å bli brunt) under omrøring i et par minutter. La sausen trekke rett under kokepunktet i ca. 5 minutter. Rør om hele tiden til du får en fyldig saus, som ikke har lagt seg ved i bunnen på kasserollen. Trekk kasserollen vekk fra platen og visp inn eggeplommene og halvparten av osten. Smak til med salt, pepper og revet muskat.

Varm stekeovnen til 200 grader.

Bruk en ildfast form og legg stekte auberginer og poteter i bunnen av formen (andre varianter se tips). Fordel over kjøttsausen og topp med fyldig ostesaus. Dryss over resten av osten og stek i varm stekeovn ved i 45-50 minutter, til overflaten er lekker gyllen og du kjenner at retten begynner å stivne. Den vil stivne når den får stå og «sette» seg/avkjøles. La moussaka gjerne hvile i minst 1 time før servering. Server med en grønn salat og oliven.

Tips: Noen velger å legger kjøttsaus, aubergine og potetskiver lagvis i formen med kjøttsaus og ostesaus. Avslutt med ostesaus og et ostedryss.