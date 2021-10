«Petter» (25): – Derfor brukte jeg potensmiddel

Da Viagra ble tilgjengelig på apotekene uten resept, spøkte flere av gutta med at det hadde vært interessant å prøve det ut. Jeg var i en situasjon der det nylig var blitt slutt med eksen min, det var mye frem og tilbake, og gikk jeg inn i et forhold med en ny jente.

Over en periode slet jeg med å få den opp. Med potensmiddel så tilgjengelig på markedet, tenkte jeg: «Hvorfor ikke prøve?» Så da kjøpte jeg den blå pillen.

En dag tenkte jeg at nå skal jeg bare få det gjort. Skal jeg ta en? Skal jeg ta to? Enhver vil jo reagere ulikt på det. Jeg svelger pillen og venter på at noe stort skal skje. Det går fem minutter, ti minutter, en time. Ingenting skjer.

Ingen quick-fix

Uten noe form for stimuli er jeg sikker på at det skal fungere likevel. Jeg tenker godtroende for meg selv at dette er en automatisk prosess.

Men det var det ikke. Grunnen til at jeg ikke fikk den opp var psykisk, ikke fysisk.

Halvparten i vennegjengen har prøvd

Pillen er ikke en quick fix for hodet mitt. Det er et virkemiddel som får blodet til penis, men usikkerhetsmomentet hindrer at det blir resultatet. Etter hvert som jeg ble tryggere på hun som nå er kjæresten min, ble sexlivet vårt helt fint. Jeg trengte bare en pause for å bygge opp trygghet og tillit.

I mitt miljø har i hvert fall over halvparten prøvd Viagra. Det er helt normalt å ha det med seg på byen. Når de planlegger å bli full, og samtidig har et håp om å få seg noe, har de med seg en pille i lommen.

Da er de helt sikker på at det går i boks og at de kan holde lenge, uansett hvor mye de har drukket. For menn i 20-årene har de fleste et forhold til hva sex er. Men så kommer det til et punkt der du skal imponere, du kjenner på forventningene fra daten din, hun du møter på byen. Man kjenner på forventninger om at her må jeg levere. Da er det lett å ty til den blå pillen.

Kronikken er skrevet av en 25 år gammel mann som ikke ønsker å stå frem med navn.

–Jeg føler meg ikke komfortabel med å stå frem om tidligere bruk av viagra i mediene, sier mannen til TV 2.

TV 2 kjenner mannens identitet.