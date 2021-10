NRK: Politiet bekrefter at fetteren til Birgitte Tengs er ute av saken

Politiet bekrefter overfor fetterens forsvarer, Arvid Sjødin, at han offisielt er ute av saken.

I et brev til Arvid Sjødin, som er fetterens advokat, skriver politiinspektør Unni Byberg Malmin ifølge NRK at basert på etterforskningen som er gjennomført, har ikke fetteren på noe tidspunkt hatt status som mistenkt eller siktet i saken.

– Politiet bekrefter med dette at fetteren er ute av saken. Klarere enn dette kan det ikke sies, sier Sjødin.

Han vil derfor innen kort tid komme med en begjæring om at erstatningssaken gjenopptas, slik at fetteren blir fullstendig frikjent for drapet.

BISTÅR FETTEREN: Advokat Arvid Sjødin. Foto: Simen Askjer / TV 2

Sivilrettslig dømt

Birgitte Tengs sin fetter ble i 1997 dømt for drapet i tingretten, men anket og ble senere frikjent for drapet i lagmannsretten.

Likevel ble han dømt til å betale erstatning til Birgitte Tengs sine foreldre i en sivil sak, der det gjelder andre beviskrav.

Erstatningskravet ble senere ettergitt, men dommen har hele tiden stått ved lag.

Siden den gang har fetteren og hans støttespillere kjempet for å få gjort om på den gamle dommen.

SENDTE BREV: Politiinspektør i Sør-Vest politidistrikt, Unni Byberg Malmin, sendte brevet som bekrefter at fetteren ikke lenger er en del av saken. Foto: Kristian Myhre / TV 2

– Det vi trengte

Sjødin mener brevet de nå har mottatt var det de trengte for å få saken gjenåpnet.

– Nå har vi endelig noe som retten er nødt til å ta tak i. Politiet bekrefter at han, med DNA og annen etterforskning, ikke kan knyttes til saken. I tillegg er en annen mann siktet i saken, noe som gjør at saken står i en ny stilling, sier han til TV 2.

– Men hvordan vil dette skje i praksis, saken er jo foreldet?

– Etter norsk rett gikk fristen for å begjære gjenåpning ut i 2003. Men våre politikere og dommere har oversett at vi har tilsluttet oss internasjonale konvensjoner. De styrer hva folk skal tåle av belastninger fra det offentlige, og det er ikke lov å ødelegge omdømmet til en person. Da er det slik at konvensjonene går foran, sier advokaten.

Får støtte fra juridisk hold

I begynnelsen av september ble det kjent at Sør-Vest politidistrikt har pågrepet og siktet en 51 år gammel mann for det uløste drapet i 1995. Han er også mistenkt for drapet på Tina Jørgensen i Stavanger fem år senere.

Nye DNA-analyser, utført ved det rettsmedisinske instituttet GMI i Østerrike, har påvist deler av et mannlig DNA blandet med DNA fra drapsofferet i et blodspor funnet på hennes strømpebukse.

Kort tid etter pågripelsen gikk en av landets fremste juseksperter, Mads Andenæs, hardt ut mot ordningen som har gjort det umulig å reversere den sivile dommen mot fetteren.

– Fetteren har krav på en oppreisning, og det spiller ingen rolle om foreldelsesregler spiller inn, sa professoren til TV 2.

– Har blitt skuffet gang på gang

Fetterens far, Jakob, sliter imidlertid med å glede seg over nyheten om at hans sønn offisielt er sjekket ut av Birgitte Tengs-saken.

Til Nettavisen sier han at han trodde dette var en bekreftelse de allerede hadde fått, men at han håper det «holder helt inn denne gangen».

– Vi har blitt skuffet gang på gang, så det er vanskelig å forholde seg til dette. Jeg skjønner ikke hvorfor det skal være så vanskelig med denne saken, sier han til avisen.

Advokaten varsler at begjæringen om gjenopptakelse blir levert til Agder lagmannsrett så snart det lar seg gjøre.

– Det blir gjerne før helgen, eller rett over, sier Sjødin.