«Funkygine» ærlig i ny sesong: – Vet at det vil skape reaksjoner

I sesong 3 av serien «Funkyfam» følger vi livet til influenser og treningsprofil Jørgine Massa Vasstrand og familien gjennom et år med store forandringer.

Det er spesielt én ting som preger sesongen.

SNART MOR TIL FIRE: Jørgine Massa Vasstrand venter sitt fjerde barn. Foto: Marie Lie Myklebostad

– I serien får man følge helt fra jeg ikke syns ting var så bra til at jeg begynner å venne meg til tanken om at jeg er gravid og at jeg skal bli småbarnsmamma en gang til, forteller Vasstrand, bedre kjent som «Funkygine», når God kveld Norge møter henne for en prat om den nye sesongen.

– Rart å se tilbake på

I juli kom nyheten om at Vasstrand venter sitt fjerde barn, og i serien er vi vitne til tiden før graviditeten, hvor 32-åringen er ærlig med ektemannen Morten om at hun ikke ønsker å gå gravid og få et barn til.

– Det er litt rart å se det nå fordi jeg var så deppa i starten, og nå føler jeg meg så annerledes, men det er veldig fint å se tilbake på, forteller hun.

Vasstrand har tidligere vært åpen om at hun ikke trives med endringene kroppen går igjennom når hun er gravid, og hun tror at mange kommer til å reagere på måten hun snakker om graviditeten også denne gangen.

– Jeg vet at det kan føre til noen reaksjoner fordi mange har et ønske om å bli gravide, også tar det tid eller går ikke helt som man hadde tenkt, og så sitter jeg og klager. Det vet jeg fra før av at noen føler seg støtt av, forteller hun og legger til:

– Men det tar seg opp i serien. Jeg er mye mer sjarmerende på slutten enn i begynnelsen.

– Det er ikke alle som forstår det

Treningsinfluenseren forteller at hele familien gleder seg stort til den nye babyen kommer. Det blir en gutt, men navn har de ikke bestemt seg for ennå.

Vasstrand har vært åpen og ærlig om graviditeten på både Instagram og Youtube, og utdyper hvilke negative tilbakemeldinger hun får på at hun ikke trives med å være gravid.

– Det er ikke alle som forstår at det ikke har noe med babyen i seg selv å gjøre. Det har med følelsen man har ved at kroppen forandrer seg og at kroppen har begrensninger som den vanligvis ikke har. Så det ene utelukker ikke det andre, men det er kanskje ikke lett å se den hvis man står i en sårbar situasjon selv og ønsker å bli gravid, og synes at jeg er skikkelig utakknemlig. Det er vel det det går på, forteller hun.

«Funkyfam» sesong 3 har premiere 18. oktober på TV 2 Play og TV 2 Livsstil.