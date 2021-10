Oppsagt SAS-pilot Anders Eikeland raser mot SAS: – Umoralsk

Anders Eckermann Eikeland (32) har vært pilot for SAS siden 2016, men er en av rundt 500 SAS-piloter som ble sagt opp under pandemien.

– Pandemien har vært en tragedie for flybransjen. Jeg fikk oppsigelse av SAS i bursdagsgave i fjor. Da fikk vi også beskjed om å holde uniformen klar, for når pandemien er over, skulle vi få bli med på festen, forteller Eikeland til TV 2.

Under pandemien kom moderselskapet SAS med sine nye datterselskap: SAS Link og SAS Connect. Hos datterselskapene Link og Connect er det nå behov for nye piloter – som kan fly et fly av typen Airbus.

SE VIDEO: SAS søker nye piloter, men Anders får ikke jobben sin tilbake

Eikeland og flere norske piloter har et helt annet sertifikat, som er for flytypen Boeing 737. Dermed er ikke 32-åringen kvalifisert til å søke pilotjobb i datterselskapene med mindre han betaler nærmere en halv million kroner fra egen lomme for riktig flysertifikat.

Og moderselskapet har ikke behov for piloter.

SAS: Hos moderselskapet SAS har flere av pilotene sertifikat for Boeing 737. Hos datterselskapene Link og Connect kreves det Airbus-sertifikat. Foto: Grafikk / TV 2

– Jeg syns det er veldig merkelig. Vi har en avtale. En gjenansettelsesrett, som SAS har gjort alt de kan for å komme seg unna.

Konserndirektør Simon Pauck Hansen i SAS sier til TV 2 at deres opplevelse er at selskapet etterlever alle inngåtte avtaler. Les hele tilsvaret til SAS lenger ned i saken.

– Umoralsk

– Men dere har en gjenansettelsesrett hos moderselskapet SAS – og juridisk sett kanskje ikke hos SAS Connect og SAS-Link. Hva tenker du om det?

– Jussen og etikken henger nødvendigvis ikke sammen. SAS har gjort alt de kan for å unngå denne gjenansettelsesretten. Det er trist å tenke på, fordi SAS er min arbeidsplass. De skal sette inn flyene på de samme rutene som de har hatt i alle år, men det er ingen av kollegene mine som får være med på det, svarer Eikeland.

PILOT: Den tidligere SAS-piloten Eikeland fikk beskjed om å beholde uniformen. Foto: Frode Hoff / TV 2

– SAS-pilotene fikk tilbud to ganger om å få tilbake jobbene, og dere takket nei, ifølge DN. Hva tenker du om det?

– Vi har jo en fem års gjenansettelsesrett. Etter hva vi har blitt fortalt, så skulle ikke gjenansettelsesretten være noe annerledes. SAS har gjentatt til det kjedsommelige at de må spare penger – og det skjønner jeg godt. Men jeg skjønner ikke hvorfor vi ikke kan være en del av den planen. Jeg skjønner ikke hvorfor SAS sparker oss – for deretter å ansette andre piloter.

– Det er ganske hard konkurranse i flybransjen i dag, hvor SAS konkurrerer mot andre lavprisflyselskaper. Har du forståelse for at SAS prøver å gjøre det de kan for å overleve?

– Jeg har stor forståelse for det, men SAS har ingen pilotkostnader de skal skamme seg over. Samtidig har SAS mottatt milliarder av skattepenger for å holde seg i live. Deretter sender de kabinpersonale og ansatte på NAV. Det er veldig umoralsk.

SAS-ansatte varsler søksmål

Onsdag ettermiddag bekreftet arbeidstakerorganisasjonen Parat at de har sendt et søksmålsvarsel til SAS. Leder for SAS-pilotene, Jan Levi Skogvang, mener SAS bryter inngåtte avtaler når de oppretter datterselskaper «for å organisere seg bort fra dagens ansatte i selskapet».

– Våre beregninger viser at SAS nå setter ut en vesentlig, og mye større del av flygningene til andre, nyopprettede flyselskap. Det var aldri hensikten. Det fører til at våre oppsagte SAS-kollegaer ikke får jobben sin tilbake. Dette mener vi er moralsk helt forkastelig og totalt uakseptabelt, sier Skogvang.

SØKSMÅL: Jan Levi Skogvang sier at Parat ikke har drøftet søksmålet med SAS. Foto: Torstein Bøe / NTB

Leder i Norsk flygerforbund Yngve Carlsen er også kritisk til SAS sin nye organisasjonsstruktur.

– Gjeninntredelsesretten er nærmest hellig for fagbevegelsen. Og det at man nå prøver en kreativ rigging og si at den ikke lenger gjelder, det er totalt uakseptabelt, sier Carlsen til TV 2.

– Det vil koste selskapene en halv million å ansette per person. Kan du skjønne at SAS ikke vil ta den kostnaden?

– Alle selskaper tar kostnader i forbindelse med ny kompetanse. Disse pilotene har blitt lovet jobbene sine tilbake og gått på NAV i halvannet år, og har av ledelsen blitt lovet å komme tilbake. Nå gjelder det ikke lenger.

KRITISK: Yngve Carlsen i Norsk Flygerforbund er også skeptisk til SAS' omorganisering.

– Ledelsen har en rett til å organisere virksomheten, men samtidig mener vi det er en kreativ rigging for å komme seg unna forpliktelser.

– Disse grepene er jo for å redde SAS. Kan man redde SAS på en annen måte?

– Ja, selvfølgelig. Det handler om det ansvaret eierne har for finansiering. Også er det alltid slik at et selskap må ha effektivitet og høy produktivitet. Her har SAS en fordel. De har de rimeligste pilotene i Europa, svarer Carlsen.

Konserndirektør: – Vi er på rett vei

– SAS sin opplevelse er at vi etterlever alle inngåtte avtaler, forteller konserndirektør Simon Pauck Hansen i SAS til TV 2 onsdag kveld.

SAS: Konserndirektør Simon Pauck Hansen har vært ansatt i SAS siden 1996. Foto: SAS

Konserndirektøren mener flyselskapet er på rett kurs. På spørsmål om hvorfor selskapet har opprettet nye datterselskap, svarer konserndirektøren:

– Alle store flyselskap i Europa har delt opp produksjonen sin på flere produksjonsplattformer. Pandemien har slått hull på hele luftfarten, og vi gjør dette for å sikre oss en tilstrekkelig sikkerhet, sier Pauck Hansen til TV 2.

– Det har vært store reaksjoner på noen av disse datterselskapene. Flere av de pilotene som har jobbet i SAS tidligere, er ikke kvalifisert i de nye datterselskapene på grunn av krav om Airbus-sertifikat. Hva tenker du om det?

– Vi forstår at det er reaksjoner. Samtidig må vi i disse tider glede oss over at vi igjen er i gang med rekruttering av medarbeidere i SAS. Vi kommer til å vurdere samtlige tidligere SAS-ansatte – uavhengig av deres kvalifikasjoner, sier han.

– De oppsagte pilotene og fagforeningene mener det vil bli dårligere lønn og vilkår i datterselskapene?

– Vi har inngått en avtale med den største fagforeningen i Danmark som representerer det flyvende personalet. Denne avtalen vil også gjelde dem i de nye datterselskapene, sier Hansen.

AIRBUS: SAS-pilotene i Parat mener at SAS bryter inngåtte avtaler ved å sette ut deler av produksjonen til andre flyselskaper, og saksøker flyselskapet. Her er et Airbus-fly. Foto: Jan-Petter Dahl / TV 2

– Gjør dere dette for å kutte pilotlønninger?

– Vi skal effektivisere alle deler av SAS for å sikre konkurransedyktighet og vår langsiktige overlevelse. Det er det eneste som sikrer nåværende og fremtidige arbeidsplasser i SAS.

På spørsmål om SAS burde gjort noe annerledes, er sjefen klar i sitt svar:

– Vi kunne ikke gjort noe annerledes. Vi er på rett vei, vi skal sikre levedyktighet, sier han.

– Se verdien i 75 års kompetanse

Sammen med flere andre piloter, gjør Eikeland og pilotene det de kan for å få tilbake jobbene sine. På spørsmål om han vurderer andre selskaper, svarer 32-åringen:

– Jeg kan ikke sitte på NAV stort mer, men samtidig tenker jeg at SAS må være ærlig med oss og si hva de tenker å gjøre fremover.

UNIFORM: Eikeland må snart levere tilbake SAS-uniformen. Foto: Frode Hoff / TV 2

– Det SAS burde gjøre er å ringe oss før de legger jobbene våre ut på billigsalg. Hvis vi samarbeider, kan vi kutte kostnader. SAS må se verdien i 75 års kompetanse blant kabinansatte og piloter, forteller Eikeland.

Eikeland har fortsatt troen, men legger ikke skjul på følelsene.

– Jeg er skuffet. For nå er pandemien over, Norge åpner opp og festen har startet. Men vi er ikke invitert, sier piloten.