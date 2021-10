Martin (17) har fått drømmebeskjeden

Han flyttet hjemmefra som 16-åring for å spille med noen av Europas største hockeytalenter. Da hadde det vært en kjent sak lenge at Hamar-gutten var altfor god for juniorhockey i Norge.

Da han skrev under med den svenske klubben Färjestad, sto han bokført med elleville 26 målpoeng på åtte seriekamper i U18-ligaen.

I Sverige har han fortsatt å gjøre livet surt for målvakter. Sønnen til den tidligere Sverige-proffen og Storhamar-profilen, Pål Johnsen, som kalles «Magic», har fortsatt å vise magiske takter.

Johnsen har nærmest hoppet bukk over det som skal være et talentsystem blant de beste i Europa, og torsdag kan 17-åringen få sjansen med de store gutta.

Hamar Arbeiderblad var første ute med nyheten om at Johnsen er med i kamptroppen til Färjestad i torsdagens bortekamp mot Frölunda.

– Det er jo dette man drømmer om. Det er dritkult. Jeg så den helt ærlig ikke komme, uttalte Johnsen til HA onsdag.

Johnsen har ikke ønsket å uttale seg til TV 2 før kampen. Han har fullt fokus på kveldens kamp.

IMPONERT: Ole-Kristian Tollefsen er treneren til Martin Johnsen på U20-laget til Färjestad. Han er imponert over 17-åringen. Her er Tollefsen fra tiden som ekspert i TV 2. Foto: Fredrik Hagen

Ikke overrasket

Ole-Kristian Tollefsen har en stor hockeykarriere bak seg. Han har spilt i NHL, og spilte flere sesonger i Färjestad, hvor han avsluttet karrieren.

Nå er Tollefsen tilbake i den svenske klubben, som trener for U20-laget. Få følger Johnsen tettere enn den tidligere NHL-spilleren.

Han er ikke overrasket over hvor god Johnsen har vært i Sverige.

– Egentlig ikke, med tanke på hvordan han er som person. Han er en av de som konkurrerer uansett hva han holder på med. Han har selvsagt utrolige ferdigheter på isen, men det er mange som har ferdighetene. Han hadde aldri kommet dit han har gjort hvis ikke han hadde det hodet. Det aller største talentet hans er hvordan han konkurrerer, sier han.

Etter nesten ikke å ha spilt kamper i fjor, på grunn av nedstengningen av samfunnet, har Johnsen spilt ti kamper denne sesongen. Han står bokført med like mange målpoeng.

Tollefsen mener spilleren som egentlig er sisteårs U18-spiller, har vært den beste på U20-laget.

Spår en stor fremtid

Treneren mener at vi ikke kan forvente at Johnsen skal spille seg til fast plass i SHL-laget denne sesongen. Tollefsen tror uansett at det er greit for Johnsen å ikke haste seg gjennom systemet, og fortsette å utvikle seg på U20-laget.

Samtidig ser Tollefsen på Johnsen sin mulighet til å være med A-laget som bra for hans utvikling, og treneren tror vi kan få se Johnsen med førstelaget flere kamper denne sesongen.

– Hva er hans største styrker på isen?

– Han leser spillet ekstremt bra. Det er veldig få på alderen hans med den spilleforståelsen. Også han har jo veldig god teknikk, svarer han.

17-åringen har et uttalt mål om å komme seg til NHL. Det tror treneren hans er fullt mulig.

– Han kan nå hele veien. Det er hans draft-år, og her i Karlstad er det speidere på alle kampene han spiller. Han blir sett, og det øker jo selvsagt sjansene hans, sier Tollefsen.

Kampstart for Frölunda-Färjestad er 19.00.