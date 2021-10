Ed Sheeran om da han fridde til kona: – Hun bare «are you f*** joking?»

Da superstjernen gjestet «Skavlan» fortalte han for alle første gang om det nervepirrende øyeblikket, hvor han slettes ikke var sikker på å få et «ja».

Den britiske artisten og superstjernen Ed Sheeran (30) har satt imponerende mange listerekorder med musikken sin.

Han er den første britiske soloartisten til å ha ligget et helt år på førsteplass med et album, og i skrivende stund har monsterhitene «Perfect» og «Shape of you» mer enn 4,7 milliarder avspillinger på Spotify.

På privaten smiler også livet for briten, som er gift med Cherry Seaborn (29).

Nå forteller artisten for første gang hva som skjedde da han fridde til kjæresten, som han gikk på ungdomsskolen med og har vært sammen med siden 2015.

Det skjer i et intervju hos «Skavlan» denne uken, hvor artisten svært åpenhjertig innrømmer at han slettes ikke var sikker på å få et «ja».

Var lang stillhet

SPORTSINTERESSERTE: Sheeran og Seaborn fotografert på en fotballkamp tidligere i år. Foto: Joe Giddens

– Cherrys foreldre giftet seg ikke. De var sammen i 30 år, og er gift nå, men hun vokste ikke opp med den tanken om at ekteskap er viktig. Men jeg kommer fra det, mine foreldre er gift, men jeg gikk inn i dette og tenkte «jeg vet ikke om hun sier ja», forteller Sheeran til Skavlan.

– Jeg har faktisk ikke fortalt dette før. Jeg husker at jeg gikk ned på kne, og hun bare...

Sheeran etterligner ansiktsuttrykket kjæresten skal ha gitt ham.

– Og jeg sa «vil du gifte deg med meg?» Og hun bare «are you fucking joking?». Så var det en lang stillhet, og jeg bare «please?», forteller Sheeran til et leende publikum.

Skrev dato på ringen

– Jeg har aldri følt meg så menneskelig før. I karrieren min er det sånn «kan jeg det, ja, kan jeg det, ja». Du kommer til et punkt hvor alt blir normalt, sier artisten, som regnes for å være Storbritannias rikeste kjendis under 30 år.

Han fortsetter:

– Så er du i en situasjon hvor du bokstavelig talt står på knærne. Det er et så stort livsvalg som noen må ta for deg, og det på et øyeblikk. Takk Cherry, for at du sa ja, smiler han.

Videre innrømmer artisten at det hadde vært fryktelig uheldig om ikke frieriet hadde funnet sted på akkurat den dagen.

– Det verste var at jeg satt datoen på ringen. Det striregnet, og jeg hadde bygget en paviljong i hjørnet av hagen, satt frem litt vin. Så sa jeg «skal vi gå ut en tur?», og hun bare «nei», da tenkte jeg sånn «datoen er på ringen, jeg må gjøre det nå!».

Til alt hell gikk det som han håpet på – Cherry ga ham sitt ja, og i 2019 giftet de seg. Året etter fikk de datteren Lyra Antarctica Seaborn Sheeran.

