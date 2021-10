Ann-Kristin vil advare andre: – Jeg var kjemperedd

For Ann-Kristin Eriksen ble årets påskeferie et rent mareritt. Hun hadde så kraftige hevelser i ansiktet at hun knapt klarte å holde øynene åpne.

– Det var veldig ubehagelig. Det var vondt. Det kjentes ut som en annengrads forbrenning, rett og slett. Et veldig trykk inni huden. Jeg var kjemperedd, sier hun.

Ann-Kristin hadde brukt samme krem til ansiktet i to-tre år. Hun gikk for denne kremen blant annet fordi den lover at den er 98 prosent naturlig. Det skulle ta tid før hun skjønte at den alvorlige reaksjonen skyldtes Decléor-kremen hun hadde brukt så lenge.

– Fikk ikke opp øynene

Det hele startet i vår, da hun plutselig begynte å få kraftige hevelser i ansiktet.

Verken hun eller legen forstod årsaken, og hun fortsatte å bruke kremen som normalt.

– Jeg fikk en reaksjon i januar, men så roet det seg. Jeg trodde det var stress, men etter hvert kom det gradvis tilbake. Det ble bare verre og verre, og i påsken tok det helt av.

Det var noen dager da jeg ikke fikk åpna øynene til å begynne med, for det var så hovent. Ann-Kristin Eriksen

Ann-Kristins ansikt forandret seg til det ugjenkjennelige. Hun hovnet opp og hadde store smerter.

Etter hvert gikk det ut over livskvaliteten.

– Jeg våkna hver morgen og tenkte «hvordan er det i dag?». Det var noen dager hvor jeg ikke fikk åpna øynene til å begynne med, for det var så hovent. Så hev jeg innpå fem allergipiller om dagen.

PARFYMESTOFFER: I kremen Ann-Kristin brukte finnes flere stoffer på EUs liste over allergifremkallende parfymestoffer. Foto: TV 2 hjelper deg.

– Hjalp det?

– Nei, fordi jeg fortsatte å smøre meg. Legene skjønte ikke hva det var.

Familien var en god støtte, men også de var preget av situasjonen.

– De var helt fantastiske. Jeg tror egentlig at de var livredde, men overfor meg sa de at de nesten hadde glemt at jeg så sånn ut, sier hun.

Legen fikk også sjokk

Da det sto på som verst, ble Ann-Kristin henvist til hudlege.

– Hun fikk litt sjokk, hun også, sier Ann-Kristin.

Nå forstod de imidlertid hva problemet var.

– Da hun fortalte at det var allergi, ble jeg kjempeglad.

BLE REDD: Da Ann-Kristin var på det verste i vår, ble hun naturlig nok veldig redd. Foto: Privat

Ganske raskt begynte Ann-Kristin å mistenke Decléor-kremen med eteriske oljer og 98 prosent naturlig opprinnelse.

– Jeg tok en hjemmetest på armen, og det slo ut med en gang. Det slo ikke ut på noe av det andre. Nå styrer jeg unna naturlig, sier hun.

– Grundig sikkerhetsvurdert

Decléor-kremen Ann-Kristin brukte produseres av L’Oréal. Produsenten synes det er trist å høre om reaksjonen Ann-Kristin beskriver i tilknytning til et av deres produkter.

«L’Oréals høyeste prioritet er alltid våre forbrukeres sikkerhet. Alle produktene våre gjennomgår en grundig sikkerhetsvurdering før de slippes på markedet. Selv om det er sjeldent, kan det forekomme reaksjoner på duftingredienser. Duft vises på ingredienslisten med ordet «parfyme» og 26 duftingredienser er underlagt individuell merking slik at forbrukere som vet at de er allergiske mot dufter eller spesifikke duftingredienser, kan velge produkter som ikke inneholder dem» , skriver produsenten i en e-post til TV 2 hjelper deg.

Allergifremkallende kremer

I dag er Ann-Kristin helt frisk, men bruker kun kremer for sensitiv hud.

Flere har sendt inn bilder av reaksjoner de har fått etter bruk av kremer som lover å være naturlige, grønne eller økologiske.

Selv i de mest naturlige kremer kan det nemlig finnes parfymestoffer som kan være allergifremkallende.

Det finnes i dag rundt 3000 parfymestoffer som kan brukes i kosmetikk. 26 av dem står på EUs liste over allergifremkallende parfymestoffer. Parfymestoffene er ikke ulovlige for produsentene å bruke, men de plikter å merke disse på produktene når mengden overstiger en viss grense. Likevel plikter de ikke å skrive hvor mye av stoffene som brukes.

Til tross for at EU ønsker en maksgrense for hvor mye som kan tilsettes i kremene, finnes ikke det ennå. Det betyr at noen kremer kan være potensielle allergibomber, ifølge professor i kjemi, Alexander Sandtorv, ved Universitetet i Oslo.

– Her må produsentene være sitt ansvar bevisst, sier han.

Undersøker naturlige produkt

Kremen Ann-Kristin brukte inneholder fire stoffer som finnes på EU-listen over allergifremkallende stoffer.

TV 2 hjelper deg har undersøkt innholdet i kremen Ann-Kristin brukte, og i tillegg ni andre kremer, som på ulike måter lover å være naturlige, grønne, økologiske eller bærekraftige.

