Raser mot førerkort-grep: – Det er kjempealvorlig

Knut Arild Hareide (KrF) går imot Stortingets flertall og beholder kravet om helseattest for eldre sjåfører. Bård Hoksrud anklager samferdselsministeren for å trenere Stortinget.

I mai vedtok flertallet på Stortinget å fjerne kravet om at sjåfører må ha helseattest for å beholde førerkortet.

Siden har Helsedirektoratet og Statens vegvesen utredet det de tror kan bli konsekvensene av å oppheve kravet. De fraråder å fjerne kravet om helseattest, fordi de frykter det vil gå utover trafikksikkerheten.

Dermed stanset samferdselsminister Knut Arild Hareide vedtaket – i strid med stortingsflertallet.

Tviler på rapporten

– Jeg synes det er kjempealvorlig. Han har trenert Stortingets vedtak, sier Bård Hoksrud (Frp).

Han mener helseattesten er diskriminerende overfor de eldre, og hevder at rapporten fra Helsedirektoratet og Statens vegvesen ikke gir et entydig svar som slår fast at en opphevelse av kravet om helseattest vil gå utover trafikksikkerheten.

– Hvis man leser rapporten vil man se at her er det mye «risiko og muligheter for». Det har vært lite vilje til å se på hvordan man kan forbedre helseattesten og den kognitive testen som veldig mange opplever som diskriminerende overfor eldre menneske, sier Hoksrud.

Tross gemyttlig stemning blir Hareide neppe å se i Frps gule valgkampvest. Foto: Truls Aagedal/TV 2

Vedtok at det ikke skulle gå utover trafikksikkerhet

Hareide på sin side avviser at han trenerer vedtaket, og sier det var lite annet han som statsråd kunne gjøre etter at han hadde lest rapporten.

Han mener Stortinget ikke var tilstrekkelig opplyst om mulige konsekvenser da de fattet vedtaket.

– Stortinget vedtok også at det ikke skulle gå ut over trafikksikkerheten. Nå har vi sett på de to hensynene, og de vil ikke være mulig å ivareta. Det er altså ikke noe jeg har funnet på. Det er de beste fagfolkene som har sagt dette, sier Hareide.

Han viser til at flere europeiske land har den samme ordningen med helseattest, og mener Norge kan vise til en god erfaring med ordningen.

– Norge er jo det beste landet på trafikksikkerhet og sammenligner vi for eksempel Norge og Sverige, så ser vi dessverre at statistikken knyttet til eldre i trafikken er bedre enn det er i Sverige som ikke har helseattest og trafikksikkerhet, sier han.

Viser til 110-grensen

– Er ikke trafikksikkerhet viktig for dere da, Hoksrud?

– Jo trafikksikkerhet er kjempeviktig med den rapporten som Hareide har fått utarbeidet. Ingenting av dette var ukjent for Stortinget når Stortinget fattet sin beslutning.

Hoksrud trekker frem øvre fartsgrense på motorveien som et eksempel på at fagmyndighetene kan ta feil.

Da Norge økte øvre fartsgrense til 110 kilometer i timen, advarte flere og sa dette kunne gå utover trafikksikkerheten.

– Realiteten og resultatet av dette er at ulykkestallet ikke gikk opp. Det er ikke de eldre og unge som er den store utfordringen på ulykkesstatistikken, og det er faktisk sånne som er i alderen til Knut Arild og meg og litt eldre, sier Hoksrud.

Han håper den nye regjeringen som dannes i disse dager vil gjennomføre vedtaket.

Hareide på sin side ber den nye regjeringen følge hans eksempel.

– Jeg vil gi et tydelig råd til en ny regjering. Jeg tror det er lurt å beholde den ordningen vi har i dag, og det er fordi at hvis vi fjerner den, så legger vi egentlig alt ansvaret for trafikksikkerhet over på pårørende, sier han.