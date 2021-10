Konkurransetilsynet forlenger DNB-frist om oppkjøp av Sbanken

DNB har framsatt forslag til tiltak som de mener avhjelper Konkurransetilsynets foreløpige bekymringer, slik de ble uttrykt i varslet fra 26. august.

I henhold til konkurranseloven forskyves dermed fristen for tilsynets endelige konklusjon med tre uker.

– I alle slike oppkjøpssaker har selskapene anledning til å komme med forslag til tiltak som kan fjerne Konkurransetilsynets bekymringer for at konkurransen skal svekkes til skade for forbrukerne, sier avdelingsdirektør Gjermund Nese i Konkurransetilsynet.

Han sier videre at denne muligheten har DNB nå valgt å benytte seg av, og at tilsynet nå vil gjøre en vurdering av de foreslåtte tiltakene.

OPPKJØP: Konkurransetilsynet har blant annet vært bekymret for svekket konkurranse for kunder som vil spare i fond. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

Bekymret for svekket fond-konkurranse

Konkurransetilsynet har blant annet tidligere varslet at de er bekymret for at DNBs kjøp av Sbanken vil kunne føre til svekket konkurranse og dårligere betingelser for bankkunder som ønsker å spare i fond.

Årsaken er at DNB allerede er den største tilbyderen i det voksende fondsmarkedet og tilsynet har fryktet at bankens posisjon med oppkjøpet vil bli ytterligere forsterket.

– I all hovedsak har allerede Konkurransetilsynet avklart de viktigste spørsmålene i denne kjøpsprosessen, som for eksempel at oppkjøpet ikke vil skade konkurransen i boliglånsmarkedet. Fondsdistribusjon, som vi har hatt dialog om i høst, utgjør en svært liten del av det samlede oppkjøpet, sier konserndirektør for kommunikasjon Thomas Midteide i DNB i en epost til NTB.

Det er ikke kjent hvilke avhjelpende tiltak DNB og Sbanken har foreslått.

Kun Konkurransetilsynet gjenstår

Prosjektleder Katrine Amdam i Konkurransetilsynet sier at det ikke er uvanlig at det kommer forslag til avhjelpende tiltak i denne typen saker.



– Noen ganger fører det til at oppkjøpet kan godkjennes, andre ganger ikke. Hva som blir utfallet i denne saken er for tidlig å si noe om, sier prosjektleder Katrine Amdam i Konkurransetilsynet.

GODKJENT: Det er kun en godkjenning fra konkurransetilsynet som gjenstår før kjøpet kan gjennomføres. Foto: Terje Pedersen

Finansdepartementet har godkjent DNBs kjøp av Sbanken, og Konkurransetilsynets godkjenning er det eneste som gjenstår før DNB kan gjennomføre kjøpet.

Det var 15. april i år at det ble kjent at DNB ønsket å kjøpe Sbanken. I juni gikk DNB ut og sa at de hadde sikret seg 90,9 prosent av aksjene i banken og dermed var i posisjon til å tvangsinnløse de resterende aksjene.