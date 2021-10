Skiskytterdronningen følte seg skvist ut av landslaget – ville legge opp

I boken «Sponsorkongen» åpner Jacob Lund opp om livet som en av Idretts-Norges mektigste menn. Fra 1992 til 2012 var han sponsorsjef i DNB, og var ansvarlig for å fordele rundt to milliarder kroner til idretten.

I boka vier Lund plass til forholdet med Liv Grete Skjelbreid, skiskytteren som sanket medaljer tidlig på 2000-tallet.

Under OL i Salt Lake City tok Skjelbreid to sølv, men var klar for å legge opp.

SPONSORKONGE: Jacob Lund var DNBs sponsorsjef 20 år, og delte ut over to millarder til norsk idrett. Foto: NTB

47-åringen forklarer i boka at ledelsen i forbundet og skiskytterlandslaget var kritisk innstilt til forholdet med den franske skiskytteren Raphaël Poirée. De giftet seg i 2000.

– Jeg var i en skvis da jeg var gift med min argeste konkurrent, sier Skjelbreid til TV 2.

Det ble fryktet at norske treningsmetoder skulle bli spredt videre til den franske leiren. Liv Grete Skjelbreid følte seg ikke velkommen.

«Jeg kunne ikke fortsette et sted der jeg ikke var velkommen. Det var ikke kjekt i det hele tatt», skriver hun i boka.

Til TV 2 forteller hun at det var en vanskelig tid.

– Det ble holdt tilbake viktig, sportslig informasjon for meg som omhandlet utstyr og andre viktige deler. Det tok jeg veldig tungt. Jeg følte meg ikke velkommen, sier hun.

I januar 2003 fødte hun datteren Emma. Dersom hun skulle fortsette, måtte mann og barn være med. Hvis ikke var hun klar for å legge geværet på hylla.

– Jeg måtte ta et valg. Det var ikke et alternativ å dra alene rundt med dette barnet.

– Lund reddet meg

Jacob Lund hadde hatt et tett forhold til skiskytterne etter han ble sponsorsjef i DNB. Han knyttet et ekstra sterkt bånd til Skjelbreid.

– Forholdet ble ikke sett på med gode øyner. Jeg merket at Liv Grete ble fryst ut. Jeg sa ifra og tok affære, sier Lund til TV 2.

I horisonten skimtet man VM i Oberhof i 2004, men der hadde ikke Liv Grete Skjelbreid tenkt å delta.

Men sponsorsjefen nektet å gi opp karrieren til skiskytteren. Han skisserte en økonomisk plan som skulle gjøre henne klar til VM.

– Jeg skjønte hvor viktig det var for oss i DNB å sponse henne. For oss var det enorm reklame.

Treningsåret gjennomførte hun sammen med Frankrikes landslag, som tok imot ekteparet med åpne armer. I VM representerte Liv Grete Skjelbreid Norge, og tok fire gull i VM i februar 2004.

– Jeg har sjelden vært så glad, sier Lund.

Skiskytteren selv takker Jacob Lund for støtten.

– Jacob har vært i skiskyttermiljøet så lenge jeg har vært der. Han bidro med trygghet og motivasjon og var mye viktigere enn han visste selv. Ikke bare økonomisk, men også i samspill med oss utøvere, sier Skjelbreid.

Ville ikke dele med Poirée

Arne Idland var landslagssjef i det aktuelle tidsrommet, og kjenner seg igjen i det som skjedde.

– Det var en utfordring, og noe vi brukte masse energi på. Det er ikke sikkert at hennes følelser stemte med det vi tenkte, sier Idland.

Som den største konkurrenten ville ikke landslaget ha den franske stjernen for tett på.

–Vi ønsket ikke at Raphaël skulle ha tilgang til utstyret. Samtidig prøvde vi å legge til rette for dem. Det var komplisert på mange måter, erkjenner Idland.

Han sier de har snakket ut om det i etterkant, og har et godt forhold i dag.

– Det var krevende for Liv, og det visste jeg da. Det har aldri vært vond vilje fra vår side.

Fire måneder i koma

I Jacob Lunds bok, som er ført i pennen av Jørn Lekve, deler han historier fra idrettsverden. I tillegg åpner han opp om private utfordringer.

16. november 2019 falt Lund i koma etter å ha fått blodforgiftning i høyre lunge med spredning til resten av kroppen, og ble liggende i fire måneder. Han våknet opp i mars 2020, lam og forvirret. I tiden etter gikk han inn og ut av koma, og slet med å snakke.

Nå er han 40 kilo lettere, og det er slutt på en usunn livsstil med mange reisedøgn, utallige flasker rødvin og nedprioritering av trening.

– Nå skal jeg gå igjen. Det er det ikke spørsmål om en gang. Målet er å gå for egen maskin til jul, sier Lund, som trenger hjelp av gåstol.

Selv om Lund nå har passert pensjonistalderen, omfavner han ikke den neste fasen av livet helt enda. Han er tilbake i idrettsverden med sitt eget konsulentfirma.

– Det blir faen ikke noe pensjonist av meg. Nå skal jeg være konsulent for blant annet idrettsforbundet og hjelpe dem med å få sponsorer.