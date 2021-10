Svensk politi innleder drapsetterforskning etter «rykteflom»

Svensk politi slår fast at kunsteren Lars Vilks og to politimenn døde i en bilulykke. Likevel har de opprettet en drapsetterforskning.

Kollisjonen der den kontroversielle kunsteren Lars Vilks og to sivile politimenn mistet livet etterforskes i to ulike spor. Den ene etterforskningen tar for seg politibetjentenes handlinger like før kollisjonen, og er bredt kommunisert til offentligheten. Den andre etterforskningen har inntil nylig foregått i det skjulte, og ble offentliggjort i en kort pressemelding onsdag.

– Spørsmålet om bilulykken kan ha blitt forårsaket av noen andre, etterforskes av politiet på nasjonalt nivå, opplyser statsadvokaten.

Stor belastning

Det er politets Nasjonale operative avdeligen (NOA) som har ansvar for etterforskningen, og bekrefter at den faller inn under kategorien «drapsetterforskning». NOA ønsker derimot ikke å kommentere hvorfor de valgte å innlede en slik etterforskning.

Kunsteren Lars Vilks var et hatobjekt for millioner, og måtte ha konstant politibeskyttelse. Foto: Henrik Montgomery/TT

– Det er to ulike etterforskninger. En som gjelder en trafikkulykke og en som gjelder mistanke om en ytre påvirkning, som da ledes av NOA, sier pressesekretær Irene Sokolow i NOA til Aftonbladet.

Av etterforskningsmessige hensyn ønsker hun ikke å gå mer i detalj. Det var innledningsvis den lokale Politiregion Sør som hadde ansvar for drapsetterforskningen, men denne har nå blitt overtatt av politiet på nasjonalt nivå. Dette skjedde ifølge Aftonbladet for å sikre en objektiv etterforskning, da Politiregion Sør er sterkt preget av dødsfallene til de to politibetjentene.

Rykteflom

Drapsetterforskningen skjer samtidig som en rykteflom har oppstått innad i politiet. Flere politibetjenter som Aftonbladet har vært i kontakt med sier det går flere rykter om at noen «tuklet med bilen» kort tid før den fatale kollisjonen.

Ifølge politiets opplysninger er det likevel overveiende sannsynlighet for at dødsfallene skyldtes en ulykke. En del av sivilpolitiets taktikk under transport av personer som krever beskyttelse, er å tidvis holde høy hastighet. Vitner har tidligere fortalt at den sivile politibilen holdt en fart på 160 km/t kort tid før kollisjonen.

Politiet påpeker at den høye hastigheten gjør at man enkelt kunne ha mistet kontroll over bilen, og at kollisjonen skjedde på en veistrekning med en svak sving. De sivile politibilene har også en vekt på 4,5 tonn, og i en så høy hastighet tilbyr autovernet liten beskyttelse.