Dommer suspenderer abortloven i Texas

Dommer Robert Pitman bestemmer at Texas ikke kan håndheve loven, frem til man har avgjort om den er grunnlovsstridig eller ikke. Det melder blant annet Reuters natt til torsdag.

– Fra det sekundet loven ble vedtatt, har kvinner på ulovlig vis blitt hindret fra å ta kontroll over sine egne liv på måter som beskyttes av grunnloven, skriver dommeren i den 113 sider lange avgjørelsen.

Pitmans avgjørelse vil trolig bli anket og sendt til en republikansk domstol, noe dommeren selv er klar over.

– Andre domstoler kan velge å unngå denne konklusjonen om de ønsker det, men denne domstolen vil ikke lenger godta at kvinner nektes å utøve denne viktige rettigheten, fortsetter Pitman.

Avgjørelsen kommer etter at Biden-administrasjonen gikk rettens vei for å stanse loven, som er den strengeste i hele USA, og Justisdepartementet valgte å saksøke Texas i et forsøk på å stanse loven.

Selv om Biden-administrasjonen midlertidig har oppnådd målet sitt, våger ikke abortklinikkene i Texas å fortsette arbeidet før en mer permanent ordning er på plass. Det er ventet at loven vil prøves i en rekke domstoler, og abortslaget kan ende opp med å måtte avgjøres i Høyesterett.

Loven ble innført i september, og siden har aborter praktisk talt vært ulovlig i USAs nest mest folkerike delstat.

Den omstridte abortloven forbyr abort etter sjette uke, selv i tilfeller hvor fosteret er unnfanget under voldtekt eller incest. Alle som bryter forbudet, inkludert personer som bidrar til å gjennomføre aborten, risikerer å bli saksøkt for 10.000 dollar.