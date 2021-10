Hevder å ha avslørt «Zodiac-killer» – politiet avfeier teorien

En gruppe privatetterforskere kjent som Case Breakers, som blant annet består av tidligere politimenn, etterretningsagenter og journalister, hevder å ha avslørt den beryktede Zodiac-morderens sanne identitet.

I en syv sider lang rapport utpeker Case Breakers en nylig avdød mann som drapsmannen. Gruppa sier «fysiske og kriminaltekniske bevis», så vel som gamle fotografi oppdaget i et mørkerom og ulike anagrammer har ledet dem til konklusjonen.

– Jeg føler helt klart at vi har løst denne saken, sier Tom Colbert, et medlem av den private etterforskningsgruppa, til The San Francisco Chronicle.

Fremdeles under etterforskning

Case Breakers sier de også kan bevise at Zodiac tok livet av et hittil ukjent offer, Cheri Jo Bates. Hun ble drept i Riverside, California i 1966, og drapet har siden var uoppklart.

Gruppas oppsiktsvekkende avsløring skaper en mediestorm i USA, og er blant annet omtalt av tabloider som New York Post og Fox News.

Politiet er på sin side alt annet enn overbevist. Etterforskere i San Francisco jobber fremdeles med å løse det 52 år gamle mysteriet, og mener bevisene presentert av Case Breakers ikke holder vann.

– Zodia-saken er fremdeles under etterforskning. Vi har ingen ny informasjon å komme med for øyeblikket, ser FBIs avdeling i San Francisco i en uttalelse onsdag kveld.

Mangler håndfaste bevis

Zodiac sendte inn flere kompliserte anagram og puslespill mens han herjet på slutten av 1960-tallet. Foto: San Francisco Chronicle/AP

Uttalelsen støttes av politiet i San Francisco, som mener Case Breakers ikke har klart å legge frem noen håndfaste bevis.

– Er det noen mulighet for at Case Breakes sin mistenkte drepte Cheri Jo Bates? Nei, sier politibetjent Ryan Railsback. Han påpeker at politiet i Riverside avfeide denne teorien allerede i august.

– Hvis du leser rapporten til Case Breakers, er bevisene kun basert på indisier. Det er ikke særlig mye å gå på, legger etterforskeren til.

Anagram og puslespill

I 52 år har både etterforskere og hobbydetektiver forsøkt å avsløre Zodiac-morderens identitet, uten hell. På slutten av 60-tallet tok han livet av minst fem mennesker, men hevdet selv å ha drept over 30. Drapsmannen sendte en rekke detaljerte og innviklede brev til lokalavisene, hvor han inkluderte ulike puslespill og gåter. I disse brevene kalte han seg selv «Zodiac».

Case Breakers hevder blant annet at et av puslespillene inneholder den mistenktes navn. FBI-etterforsker Dave Oranchak, som tidligere har løst flere av Zodiacs puslespill, er skeptisk til tanken om at drapsmannen skjulte sitt eget navn i gåtene. Han påpeker at Case Breakers har tolket et anagram, noe som potensielt kan medføre tusenvis av ulike løsninger.

David Toschi og William Armstrong etterforsker Zodiac-saken på slutten av 60-tallet. Den dag i dag er drapsmannens identitet fremdeles en gåte. Foto: Susan Ehmer/AP Photo/The San Francisco Chronicle

– Det virker uhyre usannsynlig at navnet hans faktisk er der, sier Oranchak til The Chronicle.

Hvert år får politiet hundrevis av tips om drapsmannens mulige identitet, som kan være alt fra noens foreldre til Charles Manson. Selv den amerikanske politikeren Ted Cruz har blitt anklaget for å skjule seg bak Zodiac-navnet. Til tross for de mange tipsene og iherdige etterforskningsstegene, har politiet gjennom 52 år kun hatt én navngitt mistenkt i saken. Det var Arthur Leigh Allen, som døde i 1992.