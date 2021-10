En av USAs mest ettersøkte kan ha blitt avslørt på baseball-kamp

John Ruffo ble på slutten av 1990-tallet dømt til 17 og et halvt år i fengsel etter å ha gjennomgått et bankbedrager for 350 millioner dollar. Av disse er rundt 13 millioner dollar fremdeles ikke kommet til rette.

Politiet i USA informerer nå om at de fikk inn et tips om den etterlyste mannen i september 2016. Ruffo, som i dag er 66 år gammel, skal ha blitt sett på en baseball-kamp i Los Angeles den 5. august 2016.

Mannen som politiet mener kan kan ha vært John Ruffo, skal ifølge bilder ha sittet på rad fire, ikledd en blå trøye.

Enda ikke identifisert

Politiet bekrefter at bildene av mannen fra baseball-kampen i 2016 passer med beskrivelsen av Ruffo.

Politiet håper dette kornete bildet vil bidra til å avsløre den beryktede svindleren. Foto: US Marshals Office

Politiet har klart å kartlegge at mannen satt i sektor én, rad EE på sete nummer 10.

Etterforskerne har også klart å identifisere hvem som kjøpte den aktuelle billetten, men dette var ikke samme person som faktisk satt på setet. Mannen i den blå skjorten forblir derfor et mysterium.

Én av historiens største

John Ruffo er kjent som en av de største banksvindlerne i amerikansk historie. Den 9. november 1998 skulle han ha møtt opp i et fengsel i New Jersey for å sone straffen på 17 og et halvt år.

Ruffo dukket aldri opp til fengslingen. Nå har han vært på rømmen i 23 år.

ETTERLYST: Bankbedrageren ble sist sett ved en minibank i New York i 1998. Foto: U.S Marshals Service

Kan være et alias

Amerikansk politi har senere funnet ut at Ruffo leide en bil, og at han kjørte innom en langtidsparkering ved flyplassen John F. Kennedy i New York.

Politiet mistenker at Ruffo leide bilen den samme dagen som han skulle ha møtt opp til fengsling, og at han tok ut kontanter fra en minibank i New York på vei til flyplassen.

Dersom mannen i den blå trøyen fra baseball-kampen viser seg å være John Ruffo, mistenker politiet at han mest sannsynlig skjuler seg bak et alias.

En mester i manipulering

Siden Ruffo forsvant i 1998, har amerikansk politi lett etter mannen flere steder i verden. Til tross for at det har kommet inn flere tips om 66-åringen, er bildet fra bankautomaten i 1998 det eneste sikre sporet politiet har å gå etter.

Til tross for at bankbedrageren ikke har vært sett siden 1998, har amerikansk politi laget en illustrasjon av hvordan John Ruffo kan se ut i dag, Foto: U.S Marshals Service

– Han er kjent for å være et datageni, glad i vin, gambling og fine hoteller, står det i pressemeldingen fra politiet.

Bankbedrageren kjennetegnes som en mester i manipulering, da han pleier tøye sannheten for å imponere andre, skriver CNN.

Ruffu har flere kontakter utenlands, og politiet ser det derfor som sannsynlig at han kan befinne seg utenfor USA.