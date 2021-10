Taliban betaler ikke strømregningen – nå kan Afghanistan mørklegges

Afghanistans naboland genererer nesten 80 prosent av landets strømforbruk, men har ikke fått betalt siden Taliban tok over makten.

Afghanistan kan gå en kald og mørk vinter i vente. Særlig Kabul står i faresonen for å gå inn i vintermånedene uten strøm, ettersom den Taliban-ledete regjeringen har sluttet å betale de utenlandske kraftleverandørene som forsyner landet med elektrisitet.

– Hele landet kan rammes, men særlig Kabul, sier Daud Noorzai til Wall Street Journal. Noorzai ledet inntil nylig Afghanistans nasjonale kraftselskap.

– Man vil være strømløse, og det vil sende Afghanistan tilbake til middelalderen, advarer Noorzai.

Skylder 770 millioner

Drøyt 78 prosent av Afghanistans strømforsyning kommer fra ulike naboland, skriver Al Jazeera. Da Taliban tok over makten i midten av august, tok de også kontroll over det statlige strømselskapet DABS. Selskapet styres nå av en høystående Taliban-offiser, med lite eller ingen kjennskap til strøm.

Afghanistan er helt avhengig av utenlandske strømleverandører. Foto: Felipe Dana/AP Photo

I skrivende stund skylder DABS over 770 million kroner til ulike internasjonale kraftleverandører i blant annet Turkeminstan, Tajikistan og Uzbekistan. DABS har rundt 340 millioner kroner på bok, men ifølge selskapets forrige leder nekter Taliban selskapet å bruke dette på å betale de utestående regningene.

– Nabolandene våre har all rett til å kutte strømmen, i henhold til kontrakten vi har inngått med dem, sier Safiullah Ahmadzi, som også hadde en ledende stilling i DABS inntil Taliban tok over makten.



Han advarer om at strømmen kan kuttes «når som helst», og ber nå FN om hjelp til å betale strømregningen.

– Vi har bedt FN i Kabul om å hjelpe folket i Afghanistan med å betale landets kraftleverandører som del av deres humanitære bistand, sier Ahmadzai.

Taliban er ikke bekymret

Ahmadzai sier Afghanistans strømregning vil øke til drøyt 730 millioner kroner innen uken er omme, og har derfor bedt om 770 millioner i bistand. FN har foreløpig ikke besvart henvendelsen.

Med eller uten FNs hjelp, føler Taliban seg derimot trygge på at landet vil ha tilgang på strøm, også i vinter. En talsperson for gruppa forsikrer om at de planlegger å betale regningen, og ber nabolandene vente med å kutte strømmen.

– Vi har et godt forhold til dem og vi forventer ikke at de vil slutte å forsyne oss med strøm, sier Bilal Karimi.

Plutselige strømbrudd er vanlig i Afghanistan, også før Taliban tok over makten. Den gang skyldtes det gjerne at Taliban angrep kraftstasjonene i landet, noe som har avtatt siden august. Skulle de utenlandske leverandørene velge å kutte strømmen, vil landet likevel stå overfor en krise i vinter.