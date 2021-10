Norge-juvelen tok alle på sengen: – Dette var ikke planen

Nå går karrieren til Marcus Holmgren Pedersen (21) like hurtig som fartsmålingene hans.

I juni hadde han kun et års erfaring i Eliteserien og to kamper for U21-landslaget på CV-en.

Siden har Hammerfest-gutten tatt nederlandsk fotball med storm, blitt tatt ut på A-landslaget og startet tre kamper av tre mulige for Ståle Solbakkens menn.

TV 2 er kjent med at betydelig større klubber enn Feyenoord allerede har begynt å sirkulere rundt den 2000-fødte høyrebacken. Roma har i italiensk presse blitt nevnt som en av hans mange beundrere.

At det skulle gå fullt så fort, var det svært få som hadde sett for seg.

I hvert fall ikke Feyenoords sportsdirektør Frank Arnesen, mannen som lokket Pedersen fra Molde til Nederland i slutten av juni.

Den danske fotballegenden har fortid som spiller i blant annet Ajax og sportsdirektør i Chelsea og Tottenham.

– Vi var klar over at han var veldig ung og uerfaren da han kom hit. Jeg snakket med treneren hans (Arne Slot) og sa at vi måtte gi gutten god tid til å tilpasse seg, og så ser vi hvordan det går. Men så skjedde det noe, sier Arnesen til TV 2 om Pedersen.

– Veldig overraskende

Forrige sesong var høyrebacken okkupert av det nederlandske stortalentet Lutsharel Geertruida. Men i sommer måtte U21-landslagsspilleren operere kneet.

– Vi hadde ingen andre enn Marcus i bakhånd. Derfor måtte vi sette ham rett inn på laget. Siden har han ikke sett seg tilbake, sier Arnesen.

Pedersen har startet 14 av 15 kamper for Feyenoord denne sesongen. Den eneste han mistet, var på grunn av en hodeskade.

– Dette var ikke planen. Det er veldig overraskende for oss alle, erkjenner Arnesen.

SJEF: Frank Arnesen er sportsdirektør i Feyenoord. Foto: Hatim Kaghat

Foran de viktige landskampene mot Norge har Pedersen levert en målgivende pasning i tre strake Eredivisie-kamper.

– Han er et våpen for oss. Alle er veldig, veldig positive til ham. Folk trenger vanligvis tid til å tilpasse seg, men Marcus har vært ekstremt bra på alt. Vi visste om talentet hans, men ikke at han var i stand til å levere sånn allerede, sier Arnesen.

Fartsmåling: – Utrolig

Spesielt én egenskap står ut hos Marcus Holmgren Pedersen: TV 2 har fått tilgang til målinger som viser at han har nådd en toppfart på 35,3 kilometer i timen under kamp for Feyenoord denne sesongen.

– Det er utrolig. Og dette var i en kamp. Vanligvis klarer du det kanskje hvis du tester farten på en løpebane. Det er virkelig, virkelig høyt, sier Arnesen.

Faktisk noterte Pedersen seg for enda høyere tall i Molde: 36 kilometer i timen.

Til sammenligning ble Erling Braut Haaland i april sesongens første Bundesliga-spiller til å nå en fart på over 36 kilometer i timen.

Arnesen understreker at det ikke bare er Pedersens toppfart, men kapasiteten hans til å gjøre det lenge og ofte, som virkelig er oppsiktsvekkende.

– Det er ikke normalt å ha en høyreback som kan løpe så fort i samtlige 90 minutter. Utholdenheten hans står ikke tilbake for noen. Han er så godt trent og har en utrolig kropp. Og det verste er at han løper nesten like fort med ballen også, sier den danske sportsdirektøren.

Ståle Solbakken er klar over hvilket våpen han besitter i den tidligere Tromsø- og Molde-spilleren.

– Han har en voldsom fart og en voldsom vilje til å gå på de offensive løpene. For ham handler det om å være like konsentrert og sikker den andre veien, sier landslagssjefen.

Egil «Drillo» Olsen understreker det samme overfor TV 2:

— Fart er naturligvis en meget viktig egenskap i fotball. Jeg har sans for spillere med stor fart. Dersom han er like god på alle andre områder kan han bli en meget viktig spiller for landslaget i årene som kommer.