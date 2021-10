Fire fylkeslag vil ha Ulstein som KrF-leder

Ulstein får ikke uventet støtte fra sitt eget fylkeslag i kampen om toppvervet etter Kjell Ingolf Ropstads avgang. Sent onsdag kveld uttrykket også Vestfold og Telemark sin støtte til utviklingsministeren.

Fra før har også fylkesstyrene i Møre og Romsdal og Agder spilt inn Ulsteins navn til valgkomiteen i den første høringsrunden, og han har også støtte fra ungdomspartiet.

– Ulstein er en samlende kandidat som vi mener har evne til å mobilisere bredt. Han har evne til å skape begeistring og levere viktige politiske gjennomslag for KrF, sier Vestlands fylkesleder Morten Helland til NTB.

Fattigdom og klima

Fylkesstyret mener Ulstein kan styrke partiets eierskap til saker som fattigdomsbekjempelse både ute og hjemme, omfordeling, klima og næringspolitikk. Men de mener også at fungerende partileder Olaug Bollestad bør være med i ledelsen, tilføyer Helland.

Fylkesstyret i Vestland mener partiets leder bør sitte på Stortinget.

– Luksusproblem

Også i Vestfold og Telemark mener flertallet at partilederen må være en stortingsrepresentant.

– Vi mener Ulstein er samlende og en mann for fremtiden som kan nå ut til nye velgergrupper, sier fylkesleder Bror-Lennart Mentzoni til NTB.

Han viser til Ulsteins engasjement for internasjonal solidaritet, klima og miljø.

– Jeg må si at det kjennes som man har et luksusproblem når man må velge mellom to så gode kandidater. Vi er trygge på at om det er sånn at Dag-Inge ikke kan eller vil, så er Olaug absolutt kapabel til å fortsette som leder, sier fylkeslederen.

KrF-kvinnene går for Bollestad

Fungerende partileder Olaug Bollestad er imidlertid førstevalget til KrFs kvinneorganisasjon. Det ble vedtatt på KrF Kvinners sentralstyremøte onsdag, opplyser leder Mariam Holter Rapp til NTB.

Bollestad støttes også av sitt eget fylkeslag Rogaland.

Oslo og Trøndelag har spilt inn begge de to stortingsrepresentantene som kandidater til ledervervet, og Trøndelag trekker i tillegg fram tre KrF-ere som ikke sitter på Stortinget: Hans Olav Syversen, Øyvind Håbrekke og Jorunn Lossius.

– Vi er opptatt av at leder må ha tid til å bygge organisasjonen og reise rundt, sier leder Bente Høston Bostad i Trøndelag KrF til NTB.

Hun peker på at de få stortingsrepresentantene partiet har vil få det travelt, og opplyser at fylkesstyret diskuterte hvorvidt partilederen bør sitte på Stortinget.

– Begge deler har fordeler og ulemper, sier hun.

Tre er tause

Tre fylkeslag har ikke ønsket å gå ut med sine forslag overfor NTB: Viken, Troms og Finnmark og Innlandet.

– Vi har valgt å ikke gå ut med hvem vi har spilt inn for ikke å binde våre lokallag, som skal få spille inn navn til andre runde, sier Viken-leder Britt Egeland Gulbrandsen til NTB.

Nordland gir sine innspill i den første høringsrunden torsdag.

Ledervalget skjer på KrFs ekstraordinære landsmøte 13. november. Før dette skal fylkeslagene gi sine innspill i en høringsrunde nummer to. Valgkomitéen har satt en frist til 22. oktober for denne runden, ifølge Vårt Land.

Ropstad gikk av som følge av avsløringene om at han har fått gratis pendlerbolig fra Stortinget, uten at han betalte skatt.

