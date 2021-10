Brighton-spiller arrestert etter mistanke om seksuelt overgrep

Politiet i Sussex bekrefter at to menn er arrestert.

En Brighton-spiller er arrestert etter mistanke om seksuelt overgrep. Det melder The Times, som skriver at den aktuelle spilleren ble ført ut fra et utested ilagt håndjern natt til onsdag.

Spilleren, som er en mann i 20-årene, ble arrestert sammen med en mann i 40-årene.

– To menn er arrestert etter at en kvinne har anmeldt et seksuelt overgrep ved et utested i Brighton. De to forblir i politiets varetekt inntil videre, sier en talsmann for Sussex-politiet, ifølge The Times.

Ifølge avisen benekter spilleren selv anklagene og samarbeider med politiet om etterforskningen.

I en uttalelse fra klubben, gjengitt av The Times, skriver Brighton and Hove Albion at de er «klar over at en av spillerne etterforskes for et lovbrudd, og at de bistår politiet med etterforskningen. Saken er en del av en pågående juridisk prosess, og klubben kan derfor ikke komme med ytterligere kommentarer nå».