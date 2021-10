WHO anbefaler malariavaksine til barn

Verdens helseorganisasjon (WHO) anbefaler for første gang en malariavaksine til barn.

Vaksinen RTS, S/AS01 fikk anbefalingen fra WHO onsdag.

– I dag anbefaler WHO bred bruk av verdens første malariavaksine, sier organisasjonens sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Malaria overføres via mygg og tar hvert år livet av over 400.000 mennesker.

WHOs anbefaling er kommet på plass etter en gjennomgang av et testprosjekt som har vært i drift i Ghana, Kenya og Malawi siden 2019. Der har man gitt over 2 millioner doser av vaksinen, som først ble utviklet av legemiddelselskapet GSK i 1987.

WHO anbefaler at det igangsettes utstrakt vaksinering av barn i Afrika sør for Sahara, der de aller fleste malariatilfellene i verden forekommer, samt i andre regioner der det er moderat til høy risiko for malariasmitte.

Det finnes mange vaksiner mot virus og bakterier, men det er første gang at WHO anbefaler bred bruk av en vaksine mot malariaparasitten.

– Fra et vitenskapelig ståsted er dette et enormt gjennombrudd, sier Pedro Alonso, direktør for WHOs globale malariaprogram.

Vaksinen, som markedsføres under navnet Mosquirix, angriper den myggbårne parasitten plasmodium falciparum, som er den mest dødelige av de fem parasittene som sprer malariasmitte.

(©NTB)