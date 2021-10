SAS-sjefen om søksmål: – Vi overholder alle avtaler med de ansatte

Mens de ansatte saksøker SAS etter at det ble opprettet nye datterselskap, mener konserndirektøren selskapet er på rett kurs.

I september bekreftet SAS at de ville endre navnet på SAS Ireland til SAS Connect, samt at de ville etablere datterselskapet SAS Link, tidligere kjent under prosjektnavnet «SAS Midsize».

Leder for SAS-pilotene i Parat, Jan Levi Skogvang, mener at SAS bryter inngåtte avtaler når de oppretter datterselskaper «for å organisere seg bort fra dagens ansatte i selskapet».

Derfor varsler nå SAS-pilotene organisert i Parat at de saksøker flyselskapet.

– Nødvendig

TV 2 har onsdag kveld snakket med konserndirektør Simon Pauck Hansen i SAS.

– Hvorfor opprettet dere de nye datterselskapene?

KONSERNDIREKTØR: Simon Pauck Hansen. Foto: SAS

– Alle store flyselskap i Europa har delt opp produksjonen sin på flere produksjonsplattformer. Pandemien har slått hull på hele luftfarten, og vi gjør dette for å sikre oss en tilstrekkelig sikkerhet, sier Hansen til TV 2.

– Det har vært store reaksjoner på noen av disse datterselskapene. Flere av de pilotene som har jobbet i SAS tidligere, er ikke kvalifisert i de nye datterselskapene på grunn av krav om Airbus-sertifikat. Hva tenker du om det?

– Vi forstår at det er reaksjoner. Samtidig må vi i disse tider glede oss over at vi igjen er i gang med rekruttering av medarbeidere i SAS. Vi kommer til å vurdere samtlige tidligere SAS-ansatte, uavhengig av deres kvalifikasjoner, sier han.

– De oppsagte pilotene og fagforeningene mener det vil bli dårligere lønn og vilkår i datterselskapene?

– Vi har inngått en avtale med den største fagforeningen i Danmark som representerer det flyvende personalet, denne avtalen vil også gjelde dem i de nye datterselskapene, sier Hansen.

Han sier den effektiviseringen som nå gjøres i SAS, skal sikre at selskapet forblir konkurransedyktig.

– SAS skal overleve pandemien og vi skal sikre oss en plass i det fremtidige markedet, som ser annerledes ut, sier han.

På spørsmål om SAS burde gjort noe annerledes er sjefen klar.

– Vi kunne ikke gjort noe annerledes. Vi er på rett vei, vi skal sikre levedyktighet, sier han.

– Hva tenker dere om at Parat nå går til søksmål mot SAS?

– SASs opplevelse er at vi etterlever alle inngåtte avtaler, sier han.

– Umoralsk

Lederen for de kabinansatte, Martinius Røkkum, sier at de støtter sine kolleger i cockpiten.

– Denne kampen gjelder i like stor grad oss kabinansatte og alle andre ansatte i SAS, sier Røkkum.

Parat skriver at pilotene har en avtale med SAS som sier at maks 13 prosent av selskapets produksjon kan settes ut til andre flyselskap, og at minst 87 prosent av flyvningene dermed må være med SAS' egne fly og ansatte.

– Våre beregninger viser at SAS nå setter ut en vesentlig, og mye større del av flygningene til andre, nyopprettede flyselskap. Det var aldri hensikten. Det fører til at våre oppsagte SAS kollegaer ikke får jobben sin tilbake. Dette mener vi er moralsk helt forkastelig og totalt uakseptabelt, sier Skogvang.