Soner med fotlenke etter fyllekjøringen: – Jeg kunne ha drept noen

Realitykjendis Melina Johnsen åpner dørene til leiligheten sin i Fredrikstad. I plankebyen vokste hun opp, og dit har hun nå flyttet.

– Jeg måtte flytte hjem etter alt som skjedde. Jeg trengte en pause fra miljøet jeg var i - i Oslo. Jeg var i en ond sirkel da jeg bodde der. Det var veldig mye fest og dop, sier Johnsen til God kveld Norge-programleder Sophie Elise Isachsen.

I mars ble Johnsen dømt til 90 dagers fengsel og en bot på 45.000 kroner. Hun erklærte seg skyldig på alle punktene i siktelsen, både for ruspåvirket kjøring og for vold.

PÅ BESØK: Sophie Elise dro til Fredrikstad for å intervjue Melina. Foto: Kristoffer Arnesen

– Kunne drept noen

Siden har det vært stille fra henne, men nå åpner hun for første gang opp.

– Den kvelden så var jeg veldig «fucked up». Vi hadde festet over lengre tid. Da politiet kjørte bak meg, så fikk jeg panikk. Jeg prøvde bare å slippe unna og kjørte veldig fort. Over 200 kilometer i timen. Jeg var ikke redd for å dø, jeg ville bare komme meg vekk, minnes Johnsen.

Den tidligere «Ex on the beach»-deltageren kom seg unna, men da hun kom hjem, ventet politiet på henne og tok henne med på glattcelle.

– Liv kunne ha gått tapt. Forstår du alvoret i det du gjorde?

– Det er jo veldig alvorlig. Jeg har tenkt på i etterkant at jeg kunne kjørt på noen. Skadet dem eller drept noen, sier Johnsen.

Hun har nesten 140.000 følgere på Instagram, og er med andre ord et forbilde for unge mennesker. Johnsen forstår kritikken og de kraftige reaksjonene da handlingen ble kjent.

– Jeg forstår hatet, men det gikk fint, og det er ikke noe jeg vil gjøre igjen. Det har blitt noen kvelder hvor jeg har tenkt på det. Det er jævlig, og jeg spør meg selv hvorfor jeg gjorde det.

Soner med fotlenke

Johnsen sier at hun ikke kan ta fyllekjøringen tilbake, og derfor så må hun stå for det, rydde opp og sone dommen sin. Det er det hun nå gjør hjemme i Fredrikstad, men med fotlenke i stedet for fengsel.

– Det har gått overraskende bra. I starten var jeg veldig redd for å bryte sammen mentalt, og klikke. Men jeg har klart meg bra, forteller hun.

Johnsen er veldig glad for at hun slapp å sitte i fengsel.

– Jeg er veldig takknemlig for at det ble fotlenke. Da kan jeg være hjemme, jobbe, være med dyrene mine, og trene ordentlig, sier jenta som vant Gullruten for årets deltager i 2019.

Foruten om leiligheten kan Johnsen gå på jobb, og på trening. Skal hun noe annet må hun søke om permisjon, og hun kan ikke røre en dråpe alkohol. At hun har blitt tvunget til å droppe rusen har ført til en bedre psyke, og når hun har sonet ferdig, vil hun fortsette å gjøre riktige ting.

– Jeg skal trene, gjøre sunne ting, meditere, reise og kose meg.

Hun jobber for tiden med demente på et eldrehjem.

EX: Vi ble kjent med Melina under den første sesongen av Ex on the beach. Foto: Larsen, Håkon Mosvold

Vil leve sunt

Johnsen er ikke redd for å havne tilbake der hun var, og har sluttet å prate med mange gamle venner i Oslo.

– Nå har jeg gått så mye inn i meg selv og vil ikke tilbake dit. Jeg har måtte kutte ut mange venner, så nå har jeg en liten sirkel, forklarer 25-åringen.

– Jeg vil fortsette på en bra vei, ha gode verdier i livet mitt. Bli en sterk, ordentlig kvinne, og ikke et fyllevrak.

Om tre uker kan hun ta av seg fotlenken. Da har hun hatt den på i åtte uker til sammen.

– Hva er det første du skal gjøre?

– Jeg skal besøke mamma, og gå ut på byen med jentene mine, sier hun.