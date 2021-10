Bekymret etter svensk jubel: – Det er mye penger

Mens svenske butikker kunne juble da grensene åpnet denne uken, frykter Hovedorganisassjonen Virke for arbeidsplassene til norske ansatte.

De ansatte hos den svenske grensebutikken Bograngens Landhandel spår storinnrykk etter at grensen til Sverige endelig kunne åpne mandag denne uken. Forhåndsbestilte polvarer går unna allerede første dag med åpne grenser.

– Stemningen er på topp, sier butikkansatt Ann Britt Averborn.

Koronapandemien ga enorme tap for grensebutikkene i Sverige, og førte til at Bograngens måtte nærmest halvere antall ansatte.

– Det har vært veldig tøft for økonomien, vi har vært tvunget til å si opp ansatte og søkt alle bidrag som går an å få, forteller butikksjef Ellinor Syversen.

Kjell Os er en av nordmennene som tok turen til Sverige da muligheten endelig bydde seg mandag. For første gang på ett og et halvt år, er han og kona tilbake på svenskehandel.

– Det er kjempefint å være her og få servert kaffe og terte, sier han.

FORNØYD: De ansatte hos Bogerangen Landhandel feiret grenseåpningen med kake og ballonger. Foto: Olav T. Hustad Wold

Frykter oppsigelser

I 2019 brukte nordmenn rundt 16 milliarder kroner på handel i Sverige, men under pandemien har nesten hele denne omsetningen holdt seg i norske butikker.

BEKYMRET: Jarle Hammerstad i Virke er bekymret for norske arbeidsplasser. Foto: Martin Leigland

Hovedorganisasjonen Virke er bekymret over hva som nå vil skje med norske arbeidsplasser når norske butikker ikke lenger kan nyte godt av de stengte grensene.

– Det er mye penger og mange arbeidsplasser, og vi frykter at de vil forsvinne dersom alle drar og handler i Sverige, sier leder for handelspolitikk i Virke, Jarle Hammerstad.

Full jubel på grensebutikken

Hammerstad mener at et lavere avgiftsnivå må til for å vinne nordmennene tilbake til norske butikker.

– Vi kan gjøre flere grep for å sikre oss at mer av den handelen skjer i norske butikker. Det handler om å tilpasse avgiftene mer, til det vi har i landene rundt oss. Vi har fortsatt store forskjeller.

Stiller krav til Støre

Tidligere i år lettet regjeringen på avgiftene for snus, vin, øl og søtsnop. Hammerstad sier dette har hjulpet, men at det ikke er tilstrekkelig.

– Vi har fremdeles en stor avgiftsforskjell på emballasjen på drikkehandel, som gjør at drikkevarer fortsatt vil være en populær grensehandelsvare.

På spørsmål om hva Virke forventer av den nye regjeringen, svarer Hammerstad:

– Vi har forventninger til at de vil gå ordentlig inn i grensehandelen, se på årsakene og konsekvensene og komme med kunnskapsbaserte forslag som er kunnskapsbasert som vil hjelpe på sikt.

Natt til onsdag 6. oktober åpnet alle stengte grenseoverganger til Norge, men enkelte har likevel testplikt på grensen ved overgangene. Regjeringen har også besluttet at det skal være testtilbud ved flere av overgangene, og flyplasser med utenrikstrafikk.