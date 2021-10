Tar uvanlig grep etter ekstrem-år: – Det er første gang vi gjør dette

Se Norge mot Slovenia på TV 2 fra kl. 18:50 torsdag.

Denne uken skal håndballjentene spille EHF Euro Cup. Norge er allerede kvalifisert til EM i 2022 som regjerende europamestere og skal møte vertsnasjonene til privatlandskamper.

– Det er første gang vi gjør som vi gjør nå. Ting er i endring og situasjonene er annerledes, sier Thorir Hergeirsson.

For landslagssjefen har tatt ut en tropp til de to privatlandskampene mot Slovenia som er annerledes enn før. 24 spillere er delt inn i fire puljer: Noen har fått fri, noen spiller første kamp eller andre kamp og noen spiller begge kamper.

GULL: Håndballjentene tok gull i EM i 2020. Det er ett av tre mesterskap de får på 13 måneder Foto: Vidar Ruud / NTB.

– De gikk nesten rett inn i klubbaktivitet og oppkjøring etter OL i Tokyo og Champions League begynte tidlig i september, så de spillerne er i mye kampaktivitet og får det de trenger. Nå får de noen dager til å tømme hodet og treffe familie og nære, begrunner Hergeirsson og legger til:

– Det er en god ting og det bygger energi.

Camilla Herrem er imponert over valget ledelsen har tatt. Selv skal veteranen på kanten være med under hele samlingen.

– Jeg tror dette er veldig smart, fordi alt har gått i ett og man har ikke hatt noe pause. Jeg tror det er litt tøft for ham med tanke på at det er oktober og på neste samling er laget til VM tatt ut, men det viser jo at han bryr seg om spillerne sine og at man skal få den pausen.

Nora Mørk, Stine Bredal Oftedal, Kari Brattset Dale, Vilde Mortensen Ingstad og Sanna Solberg-Isaksen har fått helt fri.

FÅR FRI: Nora Mørk og Stine Bredal Oftedal er ikke med på samlingen. Foto: Lise Åserud / NTB.

Katrine Lunde skal være med på første kamp mot Slovenia og så får hun også ta en pust i bakken.

– Jeg tenker det er viktig å passe på kroppen, mental helse og at man har den motivasjonen man skal ha. Vi lever i et toppidrettsmiljø der noen har familier andre steder og noen bor med familien. Individuelle behov må tas hensyn til i løpet av en sesong, sier målvakten.

At noen stjerner spares gir også muligheter for andre.

– Du får muligheten til å gå utpå der og faktisk være en av de som må ta ansvar. Hadde jeg vært en av dem så hadde jeg tenkt «den sjansen skal jeg ta og jeg skal fader meg vise meg fram for alt det er verdt». Det er ikke ofte man får den muligheten her så tett opp mot et uttak og et mesterskap, sier Herrem.

Håndballjentene spiller første VM-kamp i Spania 3.desember mot Kasakhstan. Mesterskapet varer til 19.desember.