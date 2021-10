Dømt til 2,5 års fengsel for bildrapet på Daisy Mai Tran (28)

Det var om morgenen 2. juni 2019 at to kvinner ble funnet på en grusvei på Snartemo.

Daisy Mai Tran ble erklært død på stedet, mens hennes 31 år gamle venninne var hardt skadd.

Det tok hele fire måneder før politiet pågrep mannen i begynnelsen av 20-årene, og siktet han for å kjørt på de to med bil.

Mannen er nå dømt til 2,5 års fengsel for å ha kjørt på de to i beruset tilstand. Det melder Fædrelandsvennen.

Mannen ble først dømt til 2,5 års fengsel i Lister tingrett, men anket saken. Nå er han dømt i Agder Lagmannsrett, til samme straff.

Mannen har ifølge avisen hele tiden nektet straffskyld, og skal ha forklart at han ikke husket hva som skjedde den natten. Mannen har forklart at han var på en fest i Åseral, og at han kun husker at han våknet opp i senga si morgenen etter.

Politiet har verken vitneforklaringer eller DNA-bevis på at mannen kjørte på de to kvinnene, men har digitale spor som avslører mannens bevegelser den natta, fra både mobil, pulsklokke og biltereo.

Politiets teori er at mannen var på vei til en hytte i området. De digitale sporene tyder på at mannen kjørte til ulykkesstedet, før han snudde og kjørte hjem igjen.