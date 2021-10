Har bare spilt seks timer førstelagsfotball. Blir tidenes yngste debutant

Onsdag fra kl. 20.15: Se Italia-Spania i Nations League-semifinale på TV 2/TV 2 Play.

Spania-sjef Luis Enrique overrasket da han tok midtbanejuvelen Gavi ut i A-landslagstroppen.

Barcelona-spilleren fylte 17 år så sent som i august. Førstelagsdebuten fikk han samme måned, og totalt har han bare 365 minutter – drøyt seks timer – med erfaring fra det høyeste nivået.

Likevel får han debuten onsdag kveld. Unggutten er med i startelleveren i Nations League-kampen mot Italia. Det gjør ham til tidenes yngste landslagsspiller for Spania, ifølge AP.

Tidligere tilhørte rekoren Ángel Zubieta. Han var 17 år og 284 dager da han fikk sjansen i 1936.

Spanias lag: Unai Simón – César Azpilicueta, Pau Torres, Aymeric Laporte, Marcos Alonso – Koke, Sergio Busquets, Gavi – Pablo Sarabia Ferrán Torres, Mikel Oyarzabal.

– Jeg skjønner at mange reagerer på at Gavi tas ut nå, sier TV 2s fotballekspert Mina Finstad Berg.

– Han har egentlig ikke vist nok til å være tatt ut i den spanske landslagstroppen, fortsetter hun.

Selv om hun er skeptisk til uttaket, understreker Finstad Berg at hun har troen på en lysende fremtid for 17-åringen.

– Gavi er lovende. Det han har vist så langt, synes jeg er imponerende med tanke på at han nettopp har fylt 17 år. Det er ikke tvil om at han er et stort talent. Han har håndtert det å få sjansen for Barcelona på en god måte, roser Finstad Berg.

Barcelona-unggutten er en av tre tenåringer i den spanske troppen. Klubbkompis Pedri (18) og Villarreal-spilleren Yéremi Pino (18) er de andre.

Luis Enrique slo fast før landslagssamlingen at alder ikke betyr noe, og forsvarte uttaket av urutinerte Gavi.

– Det som er skummelt, etter min mening, er å ta sjansen med unggutter som du ikke mener er god nok. Når du ser hvordan han har spilt, er jeg ikke i tvil om at han kan bli en veldig viktig spiller for klubb- og landslaget, sa den spanske landslagssjefen, ifølge BBC.

FÅR SJANSEN: Før landslagssamlingen åpnet Luis Enrique for at Gavi kunne få starte mot Italia – basert på hva han fikk se på trening av unggutten. Der har han åpenbart gjort det bra. Foto: Antonio Calanni

Finstad Berg tror ikke at Gavi gjør seg bort mot Italia.

– Han kommer til å være klar og kommer til å våge. Han er fryktelig uredd. Det så man fra første øyeblikk han fikk sjansen. Han går inn og utfordrer og gjemmer seg ikke bort på noe som helst vis, sier hun.

