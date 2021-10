Funn av død person på Hamar

HAMAR (TV 2): Politiet skriver at en person er funnet omkommet i Hamar sentrum.

Personen ble funnet i en park i Hamar sentrum.

Det var forbipasserende som varslet om funnet, klokken 12.24 onsdag.

– Det er for tidlig å si noe om dødsårsak og identitet til avdøde. Personen er rutinemessig sendt til obduksjon. Politiet jobber nå med undersøkelser på stedet, sier politiadvokat Elnaz Solati.

– Det er så langt ikke avdekket noe som tilsier at det skal ha skjedd noe straffbart, fortsetter politiadvokaten.

TV 2s reporter på stedet forteller at politiet har sperret av et større område i parken, og at krimteknikere nå arbeider innenfor området.

Videre skriver politiet i en pressemelding at de vil komme tilbake med mer informasjon når den omkomne er obdusert.