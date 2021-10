Instagram-kjendis Moxie var en av dem som fikk mystisk hundesykdom – dette var årsaken

Det var i september 2019 at uvanlig mange hunder fikk blodig diaré på Østlandet.

En av dem var hunden Moxie, en nova scotia duck tolling retriever, som i 2018 ble kårets til «Årets søteste dyr i 2018» av dyrebutikken Petworld. Moxie har også 104.000 følgere på sin Instagram-profil.

– Vi så på henne at noe var galt, så vi fikk raskt tatt henne med til veterinær. Hun var innlagt på dyresykehus i to døgn, men ble helt frisk etterpå. Situasjonen var skremmende, vi hadde jo lest om sykdommen i media, og var redd for at hun skulle få det før hun ble syk, sier eier Sandra Wong til TV 2.

SYK: Dette bildet er tatt av Moxie mens hun var innlagt på dyresykehus. Foto: Privat

Forsket på årsaken

Sammen med forskere fra Veterinærhøgskolen har Pål Trosvik, forsker ved Universitetet i Oslo, undersøkt årsaken til den mystiske sykdommen som tok mange hundeliv og gjorde enda flere alvorlig syke i 2019.

Mattilsynet fikk i 2019 innrapportert 33 døde hunder i forbindelse med sykdommen. Langt flere ble alvorlig syke.

Det ble tatt avføringsprøver av hundene som var syke, og disse ble sammenliknet med friske hunder, samt prøver fra hunder året før.

– Det som ble funnet her var at de syke hundene hadde to bakterier i tarmfloraen som kan være farlige i kombinasjon, sier Trosvik.

Det var Nordstrands Blad som først omtalte resultatene.

Bakteriene som ble funnet i de syke hundene, var Providencia alcalifaciens og Clostridium perfringenes.

Disse to bakteriene finnes ofte i hunder, men det som var spesielt i 2019 var at så mange hunder hadde begge bakteriene samtidig.

– Vi fant store mengder bakterier i de infiserte hundene. Hvordan hundene fikk denne bakterien i seg i første omgang, er et mysterie, sier han.

Han sier det forskes videre på hvordan de to bakteriene påvirker hunder.

– Det ser ut til at disse bakteriene i kombinasjon gjorde hundene ekstra dårlige, men her må det forskes mer, sier Trosvik.

Ukjent kilde

Moxies eiere Sandra Wong og Kristoffer Siegel vet fremdeles ikke hvor Moxie fikk i seg bakteriene som gjorde henne syk.

– Vi leste jo om sykdommen i avisene før hun ble syk, og forsøkte å holde henne unna andre hunder så hun ikke eventuelt skulle bli smittet av dem. Derfor må hun ha fått det i seg i naturen eller noe sånt, sier Siegel.

Siden 2019 har Moxie fått et valpekull – og har det veldig bra.

– Det er veldig viktig at hundeeiere kjenner hunden sin, slik at de fort merker det hvis noe er galt. Da kan de få hjelp på et tidlig tidspunkt. Det var nok det som gjorde at det gikk så bra med Moxie, sier Wong.

– Uvanlig funn

Veterinærinstituttet obduserte totalt 18 hunder som døde etter sykdommen.

– Blodig diaré er ikke et uvanlig sykdomstegn hos hund. Det spesielle var at noen hunder ble veldig syke og ikke ble bedre. I tillegg ble nok flere mulige tilfeller meldt inn etter at det ble fokus på saken, sier Ole-Herman Tronerud, veterinær og seniorrådgiver i seksjon dyrehelse i Mattilsynet.

– Den ene bakterien, Clostridium perfringens, påvises i over halvparten av hunder med diaré ved Veterinærinstituttet til vanlig. Det som var påfallende i 2019 var at så mange hunder hadde den andre bakterien, Providencia alcalifaciens. Det er ikke et like vanlig funn. Noen tilfeller er påvist også i ettertid, men ikke like mange som i 2019, sier Tronerud.

Mattilsynet sier det er lite hundeeiere kan gjøre for å hindre hundene sine i å få i seg disse bakteriene.

– Vi antar at dette er bakterier som er tilstede i naturen, og vi vet ikke hva som førte til utbruddet i 2019, sier han.