Hvem tildeles Nobels fredspris? Disse peker seg ut

Tildelingen har flere ganger skapt kontrovers. Det ble diplomatisk trøbbel da kinesiske Liu Xiaobo fikk prisen i 2010, og statsledere som Abiy Ahmed i Etiopia (2019) og Aung San Suu Kyi i Myanmar (1991) har senere fått kritikk for å bryte med fredsprisens mål. Hvem blir det i år?

Pandemien

I fjor var prisutdelingen mindre kontroversiell og ble tildelt Verdens matvareprogram (WFP), og en lignende organisasjon topper odds-listene også i år, nemlig Verdens helseorganisasjon (WHO).

Etter snart to år i pandemiens vrede har FN-organisasjonen satt sammen et internasjonalt vaksinefordelingsprogram for å sikre at fattigere land også skal komme seg gjennom krisen.

Øystein Bogen er utenriksreporter for TV 2, og tror Nobelkomiteen vil hedre WHO for sin innsats under pandemien. Foto: Aage Aune/TV 2

WHO går igjen på TV 2s utenriksavdelings toppliste. En av dem som tror på Verdens helseorganisasjon er reporter Øystein Bogen.

– Verdens helseorganisasjon var også blant favorittene i fjor, men nå når pandemien er på hell, har Nobelkomiteen i enda større grad kunnet se resultatene av WHOs massive arbeid for å hindre smitte og sikre leveranser av koronavaksiner til verdens fattigste land, sier Bogen.

SE VIDEO: Klart for Nobel-prisen

– Nobelkomiteen har tidligere ofte gitt prisen til organisasjoner som fremmer internasjonalt samarbeid. Selv om WHO også er blitt kritisert, fins det ingen annen organisasjon som i så stor grad har lykkes i å koordinere den internasjonale responsen på den verste pandemien verden har sett siden 1918.

Tedros Ghebreyesus har ledet Verdens helseorganisasjon gjennom koronapandemien. Foto: Pool New

Også reporter og utenrikskoordinator Malin Kvamme tror på WHO som kandidat i år.

– Covid-19 har vært et dominerende tema over hele verden det siste året. Derfor tror jeg at årets fredspris går til Verdens helseorganisasjon som har hatt en veldig sentral rolle i det globale samarbeidet i kampen mot pandemien, sier Kvamme.

Journalistikk og presse

Men temaet som mer enn noen andre er høyt oppe på utenriksavdelingens toppliste er presseorganisasjonen Reportere uten grenser (RSF) i Frankrike.

– Pressefriheten er under enormt press i en rekke land. Også her i USA har det de siste årene blitt gjort mye for å spre forakt for seriøse, kritiske medier, sier USA-korrespondent Fredrik Græsvik.

– Jeg tror årets tildeling går til en av organisasjonene som jobber for pressefrihet, RSF eller Komiteen for å beskytte journalister (CPJ), og til en eller flere modige journalister som har blitt forsøkt kneblet.

USA-korrespondent Fredrik Græsvik tror fredsprisen går til en organisasjon som jobber for pressefrihet. Foto: Vidar Ruud

Han får støtte av kollega Kjetil Iden:

– Siden Nobelkomiteen av og til kan beskyldes for å være litt bakpå begivenhetene, tror jeg årets pris går til Reportere uten grenser, som burde fått prisen for flere år siden, sier Iden.

– Angrepene på pressefriheten og dermed demokrati, fred og menneskerettigheter har økt kraftig de siste årene, og en nobelpris til RSF kommer godt, men altfor seint.

Slik ser utenriksavdelingens Nobelliste ut i år.

Direktør for Institutt for fredsforskning, Henrik Urdal, har også RSF på toppen av sin årlige favorittliste på bakgrunn av organisasjonens arbeid for en åpen og faktabasert journalistikk. RSF overvåker i tillegg angrep og drap på journalister.

I samme ånd nevnes også det Internasjonale faktasjekker-nettverket (IFCN) og Komiteen for å beskytte journalister (CPJ).

Brussel-korrespondent Elin Sørsdahl er blant dem som holder en knapp på en pressepris i år.

Brussel-korrespondent Elin Sørsdahl tror på journalisten Maria Ressa. Foto: Frode Sunde / TV 2

– Min favoritt er journalist og redaktør Maria Ressa, en av grunnleggerne av nettavisen Rappler på Filippinene.

– Hun har jobbet som undersøkende journalist i flere tiår. Under konstante trusler fra myndighetene på Filippinene har hun fortsatt å avsløre hvordan presidenten bruker sosiale medier til å manipulere sitt eget folk.

Ressa er også med i kommisjonen RSF satte ned i 2018 for å kjempe for ytringsfrihet og demokrati.

MODIG JOURNALIST: I en årrekke har Maria Ressa jobbet som undersøkende journalist. Foto: Noel Celis

– Beskyldningene mot henne innebærer fengselsstraff på over 100 år. I perioder har hun mottatt i gjennomsnitt 90 hatmeldinger i timen, for sitt utrettelige arbeid med å forsvare demokratiet, sier Sørsdahl.

Opposisjonelle og dissidenter

På en rekke oddsoversikter finner man også den hviterussiske opposisjonspolitikeren Svetlana Tikhanovskaja.

Både før og etter presidentvalget i august 2020 har den hviterussiske diktatoren Aleksandr Lukasjenko knust enhver form for protest mot et valg som ifølge EU var verken fritt eller rettferdig.

Opposisjonelle og journalister har blitt arrestert og trakassert.

Svetlana Tikhanovskaja er nå i eksil i Litauen og fortsetter sin kamp mot Hviterusslands diktator Aleksandr Lukasjenko derfra. Foto: Simen Askjer / TV 2

Tikhanovskaja har tatt til orde for ikke-voldelig motstand mot regimet fra sitt eksil etter valget.

Et annet navn som trekkes frem er den russiske opposisjonspolitikeren Aleksej Navalnyj. Navalnyj har måttet overleve vold, forgiftning og sitter nå i fengsel. Store deler av Navalnyjs kolleger har blitt forfulgt, trakassert og etterforsket.

Aleksej Navalnyj er en russisk aktivist og oppoisjonspolitiker. Foto: Pavel Golovkin

Situasjonen i Hongkong har vakt stor oppmerksomhet de siste årene. Nathan Law Kwun-Chung, en av lederne av «Paraplyrevolusjonen» i 2014 og den yngste folkevalgte i områdets lovgivende råd, er har ganske gode odds i forkant av årets tildeling. Han har levd i eksil i Storbritannia de siste årene og kjempet for bevaringen av demokratiet i Hongkong.

Nathan Law Kwun-Chung er demokrati-forkjemper fra Hongkong. Foto: Anthony Wallace

Utenriksreporter Bent Skjærstad tror på en pris i denne retningen i år.

– I år er jeg veldig usikker på hvem som får fredsprisen, men mange mener det ville vært riktig og viktig om den går til opposisjonelle i Hongkong eller Kina. Men med tanke på hvordan det gikk da Xiaobo fikk prisen, så spørs det om komiteen drister seg til å gjøre det, sier reporter Bent Skjærstad.

Utenriksreporter Bent Skjærstad tror på en pris til demokratiforkjempere i Hongkong.

Utenrikssjef Aslaug C. Henriksen mener det hadde vært interessant om årets pris gikk til et individ eller en organisasjon som kjemper for menneskerettigheter.

– Jeg ser at FNs menneskerettighetsråd (UNHRC) blir nevnt, riktignok ganske langt nede på listene, men det hadde vært interessant om årets pris gikk til en internasjonal organisasjon som jobber for å beskytte menneskerettighetene, sier Henriksen.

Aslaug C. Henriksen er utenrikssjef i TV 2.

– Jeg husker utenriksminister Ine Eriksen Søreide si på en UiB-konferanse at vi må kjempe hver dag for å hindre tilbakesteg i menneskerettighetene. At det brukes mer tid på å forsvare normer og rettigheter stater tidligere har vært enige om, enn å jobbe for å oppnå nye fremskritt.

Men Henriksen biter seg også merke i at den polske dommerforeningen er nominert til fredsprisen.

– De har kjempet en lang kamp mot myndighetene som undergraver domstolenes og dommernes uavhengighet. Her handler det jo også om å hindre tilbakesteg.

Klima

Klimaendringer, utslippskutt og grønn politikk og teknologi har vært et hett tema de siste årene. I år kom det både en illevarslende klimarapport, og det skal være klimatoppmøte i Glasgow.

Dette er nok mye av grunnen til av FNs klimakonvensjon, UNFCCC, ligger høyt oppe på flere lister. Konvensjonens mål har siden 1992 vært å begrense de globale utslippene av klimagasser.

Miljøaktivist Greta Thunberg streiker for klimaet. Foto: Jessica Gow

Klimaaktivister som Greta Thunberg ligger også godt an oddsmessig og nevnes i forbindelse med UNFCCC. Thunberg har vært en tydelig stemme i klimakampen med sin skolestreik for klima og taler verden over.

Outsidere

Med over 300 nominerte er det alltid en del outsidere. New Zealands statsminister Jacinda Ardern er en av dem. Ardern har ført New Zealands håndtering av koronapandemien og har gjort en innsats for mangfold og inkludering i egen regjering.

Statsminister på New Zealand, Jacinda Ardern, er en outsider til fredsprisen. Foto: Nick Perry

Den britiske fotballspilleren Marcus Rashford er også nominert og figurerer på oddslistene for sitt arbeid for vanskeligstilte i Storbritannia.

Manchester United-spiller Marcus Rashford. Foto: Michael Sohn

Hvis du virkelig vil gamble med hvem som tildeles fredsprisen, så har kjente navn som Joe Biden, Vladimir Putin, Michelle Obama, Donald Trump, Recep Tayyip Erdogan og Pave Frans alle sammen skyhøye odds.