Da toåringen ble syk, mistenkte ingen koronavirus. Nå kjemper han for livet

840.000 amerikanske barn under fire år har fått korona. For Adrian James (2,5) er situasjonen alvorlig.

Mens Norge og store deler av Europa nyter godt av høye vaksinasjonstall og åpner opp etter pandemien, er situasjonen fremdeles alvorlig i deler av USA. I noen delstater er tallene stabile, i andre faller smitten, mens i andre igjen øker smitten, viser en oversikt fra CNN.

Mange bekymrer seg over at det ser ut som antall syke barn øker, skriver Reuters. Over 840.000 amerikanske barn under fire år har fått påvist koronaviruset, og selv om de aller fleste kommer seg fint gjennom sykdommen, er det noen som rammes hardt.

Tiffany Jackson trøster sønnen Adrian som ligger på respirator på intensivavdelingen på barnesykehuset i St. Louis. Foto: Callaghan O'hare

Da to og et halvt år gamle Adrian James ble syk tidlig i forrige uke, var det ingen som mistenkte koronaviruset. Ingen andre i familien var syke, og de antok det var helt vanlig hoste, skriver Reuters.

Slet med pusten

Men innen fredag var feberen så høy, og han slet så mye med pusten, at moren tok ham med til lege.

Leger tok røntgen av lungene hans, og tok en koronatest. Deretter ble han sendt med helikopter til barnesykehuset Cardinal Glennon Hospital i St. Louis.

Mor og bestemor satte seg i bilen og hastet så fort de klarte etter. Skrekkslagne for hva som kom til å skje.

– Jeg visste ikke om han ville overleve, sier moren, Tiffany Jackson (21), til Reuters.

Gutten gispet etter luft 76 ganger per minutt, noe som er dobbelt så mye som vanlig, forklarer moren.

Sent tirsdag kveld ble han intubert og lagt i respirator, inntullet i favoritt-teppet sitt og kosedyret like ved. Lungene hans viser tegn til bedring, og man håper han kan tas av respirator snart.

Moren ligger på en sofa på rommet på intensivavdelingen. Hun tenker på hvem som kan ha smittet sønnen.

Leger diskuterer behandlingen av den toårige gutten. Foto: Callaghan O'hare

– Det er alvorlig

Selv er hun ikke vaksinert fordi hun har den autoimmune sykdommen Guillain-Barre-syndrom. Adrians far har bare fått en vaksinedose. Han jobber på en fabrikk, hvor man må gå med munnbind og praktiserer sosial distanse.

Jackson er svært takknemlig for hjelpen gutten får nå, og har tro på at han kommer til å overleve. Hun forteller historien sin i håp om at folk forstår at de kan smitte unge barn, og folk med sårbart immunforsvar.

– Jeg vil at folk skal forstå hvor alvorlig det er, sier hun.

Tiffany Jackson går ut og forteller om sin syke sønn for å få folk til å forstå alvoret. Foto: Callaghan O'hare

I USA er det registrert over 700.000 dødsfall, noe som er mer enn antallet amerikanere som døde under spanskesyken. Antallet registrerte smittede lå på rundt 43,3 millioner i slutten av september.

Færre vaksinerer seg

Antallet amerikanere som får sin første vaksinedose stuper dessuten over hele landet, til tross for et stadig mer omfattende vaksinekrav.

Flere eksperter er bekymret for at påfyllingsdosene man nå har begynt å gi, kan gjøre situasjonen verre, fordi det øker mange folks skepsis til effektiviteten av vaksinen.

Mange amerikanere gir tydelig uttrykk for at de er mektig lei av smitteverntiltak – og mange tar fortsatt ikke pandemien på alvor. Flere lar sitt sinne og frustrasjon gå utover helsearbeidere.

Trakasseres

– For ett år siden var vi helter og alle klappet for oss. Nå opplever vi trakassering eller vi blir latterliggjort for jobben vår. Det er svært deprimerende og frustrerende, sier lege Stu Coffman. Han jobber på legevakten i Dallas.

I Idaho sier sykepleiere at de legger igjen klær og andre sykehussymboler før de tør å gå i matbutikken i nærheten – av frykt for innbyggerens sinne.

– Situasjonen legger et ekstra press på helsearbeidere som fra før er under sterkt press, sier lege James Lawler, spesialist på smittsomme sykdommer ved University of Nebraska Medical Center i Omaha. Der har noen av legene mottatt trusler på nettet.

Fiendtligheten gjør helsepersonellets fra før stressende jobb vanskeligere. Mange steder sliter med alvorlig personalmangel, blant annet fordi sykepleiere har blitt utbrent og sluttet.