I elbilens barndom var det mye snakk om rekkevidde. I takt med at utviklingen har gått fort framover, og at de fleste elbiler nå har en akseptabel rekkevidde, har fokuset gått mer over på forbruk.

Altså hvor mye strøm elbilen bruker. Dette henger igjen sammen med hvor langt man kommer, ut ifra batteristørrelse. Det henger også nøye sammen med strømkostnadene man har ved å lade elbilen sin hjemme. Noe de fleste elbil-eiere oftest gjør.

Strøm er som kjent dyrt om dagen – og jo mer energi-effektiv elbilen er jo lavere blir «drivstoffkostnadene» i form av strøm.

Det digitale strømselskapet Tibber har nå kartlagt hvilke elbiler som er mest og minst energieffektive i en helt ny og omfattende undersøkelse. Den undersøkelsen viser en forskjell på nær 70 prosent på enkelte av våre mest vanlige elbil-modeller.

Strømforbruket på ulike elbiler varierer stort. Aller dårligst ut kommer Audi e-tron. Foto: NTB Scanpix

Analyserte ladedata

Resultatet har de kommer fram til ved å analysere store datamengder fra tusenvis av elektriske billadere. Tibber har nå laget en liste over de ti mest energieffektive – samt de fem biler som er minst energieffektive. De sistnevnte har den høyeste energikostnaden per år.

Vinneren er Hyundai Ioniq som har et energiforbruk på 14,7 kWh per 100 kilometer. Noe som betyr at den er 70 prosent mer energieffektiv enn den norske storselgeren Audi e-tron, bilen som har et energiforbruk på 23,9 kWh per 100 kilometer. Med det er den også klart dyrest å lade hjemme.

Tabell og tall fra fra Tibber.

Som vi ser er det ganske tett på denne topp 10-listen. Flere av modellene er svært energieffektive. Ser vi på bunn 5-listen under, er differansen større. De som eier disse bilene må da også betale mer i strømkostnader.

Over en krone skiller beste og dårligste bil

Tabell og tall fra fra Tibber.

Mellom billigste og dyreste bil skiller det over én krone i ladekostnad per kjørte mil. Kjører man for eksempel 20.000 kilometer i året, utgjør dette en god slump penger.

Skulle du ikke finne elbilen du vurderer å kjøpe på topp ti-listen, har Tibber utviklet en elbilkalkulator på nettstedet sitt. Her kan du enkelt finne ut hvor mye det koster å lade forskjellige elbiler.

